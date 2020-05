Hvorfor omfatter ikke sikkerhetsnettet utsatte studenter?

Korona: I hele landet befinner det seg en større andel som meg, som nå ikke har noe å gå til etter endt semester. Hvilke muligheter har vi? Og hva skal vi gjøre?

Ole Andreas Tømmerstrand Stavanger

Jeg har i snart tre år vært student, og kan forhåpentligvis snart kalle det for et avsluttet kapittel. Enn så lenge. Likevel tar jeg tak på innspurten med svært høye skuldre, i påvente av hva som skjer etter at eksamen og oppgaver er ferdig leverte. Jeg er naturligvis svært bekymra.

Dette har følgelig rammet oss alle. Sannsynligvis er det flere som også har lidd mer. Men det er vel heller ingen det har gått mer utover enn oss som først og fremst opplevde et mer eller mindre inntektstap over natten. I tillegg kommer også tapet av rettigheter som student, både ved dagpengeordningen og i arbeidsmarkedet.

Ganske så håpløst

Etter å ha saumfart arbeidsmulighetene for alle mulige stillinger, som også innebærer midlertidige jobber, virker det ganske så håpløst. I tillegg har jeg forsøkt å benytte meg av et begrenset nettverk, men heller ikke der er det noe napp å få. Det vil ikke bli flust av nyansettelser i den kommende tiden. Og det ser heller ikke ut til at det vil endre seg med det første.

Siden jeg heller ikke er blant personene som har tjent nok foregående år, rammer heller ikke den nye dagpengeordningen slike som meg. Jeg har heller ikke muligheten til å jobbe i min deltidsjobb, da den er tilknyttet skolen som forståelig nok prioriterer kun et minimum av faste ansatte. Hva skal jeg da gjøre som ikke får muligheten til å jobbe ytterligere, og samtidig mister en svært viktig inngangsbillett for å kunne skaffe meg en mulig heltidsjobb?

Begrenset periode

Lånekassen innførte en midlertidig ordning som vil være tilstrekkelig for mange, men kun i en begrenset periode. For det kommer nemlig en tid i etterkant av dette. Og det er den situasjonen jeg frykter aller mest.