Torsdag 9. november kunne en på NRK Rogaland sine nettsider lese «Her kan 1500 studenter parkere gratis», videre står det at politikere fra SV, og delvis MGD og Høyre vil fjerne gratisparkeringen for studentene ved Universitetet i Stavanger.

I artikkelen sammenlignes studentbyen Stavanger med studentbyene Trondheim, Bergen og Blindern i Oslo. Det er helt rett at disse studiestedene har betydelig mindre parkeringsplasser enn hva Stavanger har, men til gjengjeld har disse byene et godt kollektivtilbud.

Tungvint

I Stavanger er busstilbudet lagt opp slik at de aller fleste bussene går inn til Stavanger sentrum, og en må her bytte buss for å komme seg dit en skal. Dette er et utrolig tungvint, tidkrevende og lite effektivt system, som gjør det mye lettere å velge bil framfor buss.

Stavanger har som kjent ikke noe system for innfartsparkering eller terminaler. Så før en kan snakke om å fjerne gratis parkering, bør det være et skikkelig kollektivtilbud på plass, slik studentbyene Trondheim og Bergen har. Og med skikkelig kollektivtilbud, mener jeg for dem som bor på for eksempel Ålgård, Klepp, Sola, Kverneland og Rennesøy. Eirik Faret Sakariassen sier også i artikkelen at studenter som er avhengige av bil, også har råd til å betale for parkeringen. Dette er en noe merkelig argumentasjon. De fleste studenter har jobb i tillegg til studier, nettopp fordi det er vanskelig å leve av bare lån og stipend i vår region. Derfor vil det å betale for parkering, forverre studentenes økonomi ytterligere.

I tillegg har ikke studenter tid til å reise to timer med buss hver dag. Videre vil de nye bompengestasjonene trolig føre til at flere velger kollektivtransport framfor å velge bilen. For de nye bompengestasjonene er jo noe som faktisk påvirker dem som bor i Stavanger, og ikke dem som bor utenfor. Og det er jo nettopp i Stavanger at en har et brukbart kollektivtilbud. John Peter Hernes mener at det vil bli lettere å bruke buss når bussveien blir ferdig, men er det ikke slik at bussveien er i Hillevåg og ikke på Ullandhaug?

Prioriter et godt busstilbud

Så før en kan snakke om å fjerne fordelen med gratisparkering for studentene ved universitetet i Stavanger, bør en heller prioritere et godt busstilbud for både studenter og andre reisende, og i tillegg se hvilke endringer de nye bomstasjonene vil medføre. En god ide vil være at politikerne begynner å bruke buss, slik at de oppdager hva som fungerer og hva som ikke fungerer, men de har vel ikke tid til det, slik som alle oss andre.