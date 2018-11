Den europeiske migrasjonskrisen fortsetter

Omkring 1260 innvandrere døde i år i det sentrale Middelhavet, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon. Frankrike ønsker ikke å motta en båt med innvandrere, den har også har blitt avvist av Italia og Malta.

Italia kunngjør: Migrantenes fly og båter er ikke velkomne. Borgerne i Bihac protesterer mot over to tusen ulovlige innvandrere som befinner seg i disse områdene. Hundrevis av innvandrere fra Bosnia og Hercegovina prøver å komme seg til Kroatia til fots. Politiet stoppet dem med makt. Kroatia lukket grensen og hjertet. Politiet arresterte 59 innvandrere på to dager i Zagreb. Utenfor Vinkovci ble noen bulgarere tatt med 70 personer smuglet i lastebiler. 17 ulovlige innvandrere fra Algerie, Afghanistan og Eritrea kom gjennom Kroatia inn i Slovenia.

Kroatisk politiker: «Kroatia er den siste forsvarslinjen, den europeiske vakt, som den en gang var ’kristendomsfronten’, i dag forsvarer den også EU fra innvandrere som ulovlig forsøker å komme inn i det europeiske rommet.» Det vil si at den største innvandrerbølgen, «Balkanruten», som fant sted i 2015 år, er over, men innvandrerkrisen fortsetter.

Det eksisterer en global FN-avtale for sikker og riktig migrasjon. Dette dokumentet blir rettskraftig i desember, men det vil ikke bli undertegnet av USA, Ungarn og Østerrike på grunn av bekymringen for suverenitet i innvandringspolitikken, og at det vil fjerne forskjellen mellom lovlig og ulovlig migrasjon. Polen, som også kolliderte med Brussel om innvandrerkvoter, vurderer det samme. Vi får se hva som skjer i fremtiden, innvandrere er også mennesker og fortjener mer oppmerksomhet.