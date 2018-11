Go-Ahead kommer svært dårlig ut, Venstre

Leder av Rogaland Venstre Kjartan Alexander Lunde skriver i Aftenbladet fredag den 26.10. at partiet hans ser forventningsfullt fram til at Go-Ahead vil rulle ut sitt togtilbud på Nord-Jæren 15. desember 2019.

Nedslående lesning

Det er ikke måte på hvor mye bedre alt skal bli. Faktum er at regjeringen som Lunde og hans parti er en del av, overlater våre togstrekninger til det selskapet som britiske togpassasjerer er desidert minst fornøyd med. Her er det bare å les hva Transport Focus, som er et forbrukerråd for transportsektoren i England, har gjort da de henter inn vurderinger fra over 50.000 passasjerer. Det er nedslående lesning. I undersøkelsen fra mai 2018 kom Go-Ahead svært dårlig ut. Av de fem driftsområdene til selskapet, endte tre av dem helt nederst på skalaen, som nummer 23, 24 og 26 av de 26 områdene landet er delt inn i. Samme konklusjon gjorde det uavhengige nettstedet «Which?» i 2017. Er det rart de ler av oss i England, som inngår kontakt med et slikt selskap?

Lunde skriver og at de ansatte skal ivaretas med at de sikres jobb i Go-Ahead med samme lønns- og pensjonsforhold. Lunde utelater her viktig informasjon om at den tilsynelatende garantien han og regjeringen gir varer bare i noen få måneder. Fakta er at den tariffavtalen de ansatte har med NSB, utløper våren 2020, da må det forhandles med Go-Ahead om ny avtale. Alle vet at da kommer de ansattes ansettelsesforhold, lønns- og arbeidsvilkår og pensjoner under et stort press.

Timelønn på 7,83 pund

Go-Ahead kan i tillegg hente arbeidskraft fra utlandet. Konsernet skryter av at de har den såkalte living wage for sine ansatte, som er en timelønn på 7,83 pund. En må også regne med at selskapet vil drifte med lavere bemanning, spare på vedlikehold, sikkerhetsrutiner, opplæring og andre forhold som har betydning for sikkerheten. Det er slik selskapet tjener masse penger på de ansattes bekostning, og lavere sikkerhet.

Lundes regnestykke om at staten skal spare rundt 336 millioner årlig på anbudsutsetting, er et regnestykke med masse feil i. Han viser til at det årlige bidraget fra staten er 150 millioner til Go-Ahead, mens NSB får hele 486 millioner. Grunnen til at staten må ut med 486 millioner er at det har vært store utbedringsarbeider gjennom hele 2018. Derfor har NSB mottatt høyere vederlag enn normalt. Fakta er at Go-Ahead sitt tilbud var på 1,5 milliarder, mens NSB lå på 1,9 milliarder. Det gjelder for hele perioden på 10 år. Da kan det se ut som at staten har spart 400 millioner på ti år. Men så må vi huske på at staten eier NSB, og i stedet for at overskuddet fra billettinntektene havner i utlandet, vill de ha gått tilbake til NSB og staten.

Taper 159 millioner kroner

En utregning som Norsk Lokomotivmannsforbund har gjort viser at staten vil tape 159 millioner kroner i denne ti års perioden på at Go-Ahead får kjøre strekningene. Mens en utredning gjort av Klassekampen viser et tap for staten på 170 millioner. Det som er helt sikkert er at regjeringens jernbanereform så langt har kostet oss over 1,3 milliarder kroner bare i utredning og anbudsutsetting. Det er sløsing med våre skattepenger.