Hverdagshykleri – fly til Berlin for å spise vegetarburger

Hykleri, handlinger på tvers av hvordan man fremstår utad - politikeren som sier en ting, men gjør noe helt annet - er et velkjent samfunnsproblem. Men enda verre, og et tabu, er hverdagshykleriet - hykleriet som utarter seg gjennom små handlinger i stor skala.

Snakkes for lite om

Hverdagshykleriet er ikke orkanen som på sensasjonelt vis kulminerer i katastrofen, men heller termitten som sakte, men sikkert gnager og eroderer bort oppriktighet - bærebjelken som vårt samfunn er bygget på. Dette snakkes det for lite om.

Rulletrapp opp til treningssenteret og kjøring av bil til treningssenter. Å trene er både bra for individet (bedre helse og mer overskudd i det daglige) og for samfunnet (mindre helsekostnader for spleiselaget staten å dekke). Men det blir for dumt å ta rulletrappen opp til treningssenteret. Det er helt tydelig at man er mer opptatt av fremstå som i god form enn rent faktisk å bli det. Og når vi er inne på dette, det samme gjelder å kjøre bil til trening. Man går glipp av så mye god fysisk aktivitet. Trolig er de som gjør disse tingene, de samme folkene som tilbringer brøkdelen av treningsøkten foran speilet med mobiltelefonen i hånden. Så påpasselige med å dokumentere trening på sosiale medier, når de i virkeligheten trener ytterst få ganger.

Og sist, men ikke minst, bare fordi du sprader rundt i byen med supertreningstøy fra Platou, betyr heller ikke det at du er i god form. Vi gjennomskuer det.

Ikke lat som du er miljøvennlig

Det er helt greit å ville dra til Berlin (har vært der selv), men ikke lat som du er så miljøvennlig ved hele tiden å bringe opp den vegetarburgeren med avocado du spiste der, når du fløy for å komme deg dit. Flyturen du tok for å spise vegetarburgeren, er mye verre for miljøet enn en big mac spist hjemme. Dessuten, det går utrolig mye vann for å produsere en avocado, ofte på bekostning av drikkevannet til den lokale befolkningen. Så, please, forstå, du er ikke så etisk som du prøver å fremstå utad. Det samme gjelder helgetur til New York for å dra på foodtrucks med økologisk mat. Økologisk mat er vel og bra, men igjen, flyturen til New York er mye verre for miljøet enn ikkeøkologisk mat hjemme. Greit?

Fortsatt en gris

Dermed kommer vi til poenget. En sminket gris er fortsatt en gris, uansett hvor mye mascara, øyenskygge, og leppestift man putter på den, det er fortsatt en gris. Det samme gjelder disse menneskene som målrettet sminker sin hverdag til overlegenhet gjennom overfladiske handlinger. Ikke lat som, vi ser gjennom sminken.