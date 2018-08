Den nye «stalking»-loven er til for å brukes

I Stavanger Aftenblad denne uken forteller politiet at det er lite rettspraksis på den nye stalking-paragrafen. Dette må det gjøres noe med.

Store mørketall

Hver åttende kvinne utsettes for stalking, sammenliknet med hver 25. mann. Det antydes samtidig at mørketallene er store. Stalking skaper frykt og ubehag for dem som utsettes for det, selv om enkeltstående hendelser kan framstå som mindre alvorlige. Det er de gjentatte truslene, forfølgelsene, kontakten og følelsen av å bli overvåket som skaper en utrygghet og en slags frihetsberøvelse. Noen må bytte navn, og andre må holde seg unna områder som de ellers ønsker å ferdes i. Det handler rett og slett om at kvinner og menn blir utsatt for en uønsket oppmerksomhet som gjør at de må endre måten de lever livet sitt på.

Endringer i lovverket

Derfor var det viktig at vi i 2016 gjort endringer i lovverket. Tidligere har stalking blitt straffet etter mange ulike straffebud. Men for to år siden endret Stortinget dette ved å presisert ett gjeldende straffebud for stalking. Stortinget har også et helt nytt et for de mest alvorlige tilfellene, med en strafferamme på opp til fire år. Den nye bestemmelsen fra Stortinget gir et veldig tydelig signal om hvor alvorlig en mener denne kriminaliteten er.

Stortinget har også vært tydelige på at man ønsker økt bruk av omvendt voldsalarm. Omvendt voldsalarm begrenser trusselutøverens frihet ved at det er han/henne som må bære alarmen (som en lenke), ikke den som har blitt utsatt for trusler. Dessverre er vi fortsatt i en situasjon hvor dette idømmes for sjeldent.

Jobbe aktivt

Det skal oppleves trygt for den utsatte å oppsøke politiet, uavhengig om det gjelder anmeldelse eller for å få råd og veiledning. Mange vegrer seg for å anmelde fordi de er redd at ting blir verre. Politiet må derfor jobbe aktivt og utadrettet for å trygge disse.

Stortinget har ved flere anledninger presisert at stalking er alvorlig kriminalitet som må tas på alvor. Vi forventer nå at de lovhjemler og virkemidler som finnes, tas i bruk.