Rett før jul kom ei ung dame til Oslo bussterminal. Hun så kanskje litt utenlandsk ut. En sivilkledd politi kom bort til henne og ba henne om legitimasjon. Dette viste hun gladelig fram.

Hun hadde jo både med seg pass fra hjemlandet, oppholdstillatelse fra et annet Schengen-land, samt legitimasjon. Jeg vet ikke helt hva som var grunnen, om det var fordi hun tidligere hadde fått avslag på asylsøknad i Norge, eller om det kun var utseendet? Resultatet var imidlertid at hun ble tatt inn til avhør på politistasjonen, et avhør som varte i nær fire timer. Hun fikk ingen form for assistanse, blei truet med fengsel og tvangsretur.

Største alvor

Det kom nemlig fram at hun var på vei for å besøke sin familie i en annen norsk by i skoleferien, og der skulle hun også hjelpe faren i butikken hans. Siden hun ikke hadde søkt om arbeidstillatelse og innrømmet at hun hadde besøkt familien tidligere år, og også da hadde hjulpet faren, ble denne saken tatt med største alvor.

Norsk byråkrati blei satt i høygir. Først kom Politiets utlendingsenhet inn i bildet. De kom med forhåndsvarsel om utvisning da de mente hun hadde begått grov arbeidsmarkedskriminalitet. Saken ble derfor sendt videre til Utlendingsdirektoratet, UDI, som eskalerte saken og vedtok en utvisning, samt innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS). Utvisningen skulle gjelde for to år, og hvis hun kommer tilbake innen tidsfristens utløp, risikerer hun inntil to års fengsel.

Siden hun meldes inn i SIS, har hun heller ikke lov å besøke andre land tilknyttet Schengen enn det hun har opphold i. Tidlig tredje juledag måtte hun møte på den lokale politistasjonen for der å bli deportert av to politi i sivil til det landet hun hadde fått asyl i. Dette er et ungt menneske med traumer fra tidligere opplevelser som blir utsatt for slike trakasseringer av den norske stat.

I mine øyne er dette klart rasistiske handlinger, som jeg personlig mener ikke skattebetalernes penger skal brukes til. Vi hører jo titt og ofte politiets representanter klage over manglende ressurser.

Gåte for meg!

Er dette vel anvendte ressurser av politiet? At innvandrings- og integreringsdepartementet med Sølvi Listhaug i spissen legger opp til slike handlinger, er ikke overraskende for meg, men at Erna Solberg fra et Høyre som, i likhet med Venstre og Kristelig Folkeparti omtales som et verdikonservativt parti, tillater henne å føre en slik umenneskelig politikk, er en gåte for meg!

(Kvinnen i innlegget er anonymisert. Aftenbladet har fått dokumentasjon som bekrefter hennes historie. Red.anm.)