5. desember er frivillighetsdagen. Det er en god anledning til å forklare hvorfor jeg valgte å bli frivillig og til å oppfordre andre til å oppdage det samme.

Naturlig valg

Jeg har lenge visst at jeg gjerne ville gjøre noe samfunnsnyttig som pensjonist. Valget falt på Kreftforeningen hovedsakelig fordi min søster døde av bukspyttkjertel-kreft og min mann er operert for prostatakreft. Jeg vet noe om hvordan det er å være nær pårørende.

Det er jo ingen selvfølge at foreningen hadde bruk for akkurat meg, men det hadde de heldigvis. Jeg begynte bevisst på Kreftforeningens Vardesenter som frivillig på kveldstid ca 1,5 år før jeg ble pensjonist. Vardesenteret er et senter for kreftrammede og pårørende. Det holder til ved sykehuset i Stavanger, og er et samarbeid mellom Kreftforeningen og sykehuset.

Nok av oppgaver

Jeg hadde lyst til å jobbe meg inn i rollen som frivillig før pensjonisttilværelsen ble en realitet. Nå har jeg vært pensjonist i åtte måneder og det har til tider blitt travelt, men også veldig kjekt.

For min del har oppgavene i Kreftforeningen økt. Jeg er nå frivillig og gruppeleder på Vardesenteret og Kreftforeningens representant i Brukerutvalget på SUS (Stavanger Universitetssykehus). Har jeg tid til overs, er det mange aksjoner å være med på som for eksempel salg av Rosa sløyfe og Fibercup. Sistnevnte er en bedriftsturnering hvor inntektene går til Vardesenteret.

Mine oppgaver er alt fra å koke kaffe til samtaler med mennesker som er kreftsyke/pårørende, planlegge og gjennomføre møter, være med på aksjoner og bidra i Brukerutvalget på SUS. I Kreftforeningen er det mange forskjellige typer oppgaver og man kan være med på lite eller mye; det som passer hver enkelt.

Med forskningen i ryggen

Kreftforeningen i Stavanger er entusiastisk og inkluderende i forbindelsene med oss frivillige og det legges opp til opplæring og sosiale møteplasser. Dette har jeg opplevd som svært positivt. Jeg på min side må selvfølgelig forplikte meg til seminarer, vakter, møter og for- og etterarbeid, og jeg må være dedikert i møte med gjester og brukere.

Har jeg tid til dette i min pensjonist-tilværelse? Ja, det har jeg! Forskning indikerer at eldre som jobber frivillig, trives bedre.

Melder du deg som frivillig i en organisasjon, får du en bonus!