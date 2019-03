Aftenbladet gjengir fredag 15. mars et intervju med meg om korpsenes situasjon. Intervjuet er korrekt gjengitt, men overskriften blir ganske misvisende. Poenget er å likestille alle frivillige organisasjoner med idrettens ordninger når det gjelder gratis tilgang til ulike kommunale anlegg. Så er det i tillegg et forhold Ap har arbeidet for i mange år, nemlig å bedre forholdene for byens skole- og voksenkorps. Men jeg har aldri verken tenkt eller ment at dette kan løses gjennom å drive utstrakt sambruk av idrettshaller.

Gjentatte forslag

Opp gjennom årene har Ap hatt gjentatte forslag om å øke tilskuddene til korpsbevegelsen. Vi har tatt opp forslag om å gjennomføre akustikkmålinger i de mange – ofte svært uegnede – øvingslokalene korpsene i dag har, noe som er svært viktig for å ivareta helseaspektet. Ap har foreslått å ta i bruk kommunale lokaler som sto tomme i årevis. Blant annet forsøkte vi å få den tidligere Arbeidsskolen for gutter omgjort til et øvingssenter for noen korps. Vi ønsker å øke subsidieringsordningen for frivillige organisasjoners bruk av Stavanger konserthus, og vi har bedt om at det vurderes å bruke det bygget ved Tou Scene – som flertallet har vedtatt å selge – til korpsformål.

Vi er positive til forslaget fra samarbeidsutvalget for Bjergsted når det gjelder bruk/nybygg av det tidligere kulturskolebygget som et korpssenter. Dette alene vil imidlertid ikke være tilstrekkelig til å løse alle utfordringene vi i dag har med øvingslokaler, så vi må tenke bredere, og vi må tenke midlertidige løsninger. Men kapasiteten i idrettshallene er allerede sprengt i dag, så jeg mener løsningene ikke ligger der.

På tide med et løft

Derimot går det godt an å tenke at kommunen over år har investert milliarder på idrettsanlegg – med Ap’s fulle støtte. Det skal byen være stolt av. Så er det etter vår mening på tide å tenke at også korpsbevegelsen nå får et løft.