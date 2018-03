I dag lærer vi opptil fire ulike språk i den norske skolen, som er en fantastisk mulighet for enkeltmennesket. Norsk og engelsk starter man med fra 1. klasse på barneskolen, mens sidemål og et fremmedspråk nummer to blir introdusert for elevene i 8. klasse.

Fremmedspråk nummer to har blitt et demotiverende fag for mange elever. Dette ser vi ved at færre velger nivå 3 siste året på vgs., og flere må ta faget om igjen via nett. Det er på høy tid at noe gjøres for å øke interessen for fremmedspråk blant ungdom.

Praktisk kommunikasjon

Innstillingen til mange av elevene når de hører om eksamen i fremmedspråk, er at de ikke vil stille opp eller vet at de kommer til å stryke. Det er utrolig synd at stresset rundt fremmedspråk skal påvirke enkelteleven sin evne til å se nødvendigheten av faget. Det er et viktig tiltak at det settes søkelys på kommunikasjon i praktiske situasjoner slik at elevene brukes språket gjennom livet.

Hvis man vil at elevene skal stille sterkt i fremtidens jobbmarked, må endringer til i læreplanen. Det må rettes mye mer mot yrkeslivet og fremheve viktigheten av internasjonal kommunikasjon og fordelene dette har med seg.

Rogaland Unge Høyre vet at det er for sent å starte med fremmedspråk når man begynner på ungdomsskolen. Vi vet også at de fleste 8. klassinger ikke vet hva de vil bli enda. Vi ønsker å innføre fremmedspråk fra 3. klasse på barneskolen, og gjøre det frivillig på vgs. Dette vil vi gjøre for å gi hvert barn valgfriheten, samt muligheten til å ta til seg et helt nytt språk.

Forme utdanningen

En annen viktig ting er at man kan finne ut når man skal velge utdanningsretning på vgs. om akkurat den enkeltes yrkesretning krever internasjonal språkforståelse eller om f.eks. service er en viktigere egenskap for å nå drømmejobben. Rogaland Unge Høyre ønsker å være med på å forme morgendagens helter, og da må vi forme utdanningen til den enkelte slik at alle muligheter er åpne.