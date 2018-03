DEBATT: Eg har med stor interesse fylgt med i barseldebatten i media. Det er utruleg kva politikarane i dag kan koma med av forslag for å spara pengar. Sjølv reiser dei verda rundt, meir enn nokon gong, og innbill meg ikkje att all denne reisinga er nødvendig. Her er det ikkje snakk om innsparingar, men stormannsgalskap.

Som bonde må eg tenkja på kva krav me har til dyrevelferd og trivsel for dyra våre, same kva det kostar. For eksempel kan ei ku ikkje transporterast seinare enn fire veker før kalving, og ikkje før det har gått minst ei veke etter kalving. Men ei kvinne kan køyrast land og strand rundt fordi ein legg ned barselavdelingane for å spara pengar. Når så fødselen er over, skal dei omtrent få ein fot i baken og sendast heim.

Stakkars førstegongsfødande som skal til med amming, stell av barn og seg sjølv!