I en artikkel i RA i fjor 8. juli, snakket Leif Arne Moi Nilsen (Frp), leder for Eiganes og Våland bydelsutvalg, om bydelens gode og mindre gode sider.

Forplikter

Bydelen med 25.000 innbyggere har hatt en befolkningsvekst på 17 prosent i løpet av de siste 10 årene, noe som gir en del utfordringer. Samtidig er det bydelen med mye historikk og sjel, særlig i Gamle Stavanger og på Eiganes, noe som forplikter.

Utvalget har god kontakt med lokalbefolkningen: Det er et stort engasjement i bydelen i enkeltsaker. Spørsmål er om kontakten er god og lokalt nok. Bydelen mangler nemlig en del institusjoner som kjennetegner en levende bydel. For eksempel mangler Eiganes og Våland en bydelsavis, som blant annet gir bakgrunnsinformasjon for det arbeidet bydelsutvalget gjør, og innbyr til åpen diskusjon angående utvalgets oppgaver og beslutninger. Ved kulturhuset står ofte Storhaugavisen, et godt eksempel; ellers har Madla bydel Nordvesten. Det har vært forsøk med en bydelsavis for en del år siden, men det ble ikke fulgt opp av bydelsutvalget da den forsvant.

Mangler grendahus

Videre mangler bydelen en møteplass som er allmenn tilgjengelig for folk flest, et grendahus. For noen år siden ble gården Holme-Egenes restaurert for drøye 45 millioner kommunale kroner. Rundt gården er det blitt opparbeidet en flott hage og en lekeplass. Dessverre står gården tom store deler av året, og blir bare brukt til representasjonsformål av kommunen. Det er ikke adgang for private å bruke lokalene. Så hva annet kan Holme-Egenes brukes til? Bydelsutvalgets møter kanskje? På Vålandsiden er Vålandspibå blitt restaurert og gjort tilgjengelig for allmenn bruk. Kjempebra. Kan noe slikt skje ved Holme-Egenes?

Nokså dødt og bortkommet

Parkene rundt Ledaal og Breidablikk er en annen sak. En del av arbeidet med våre «historiske hager» er blitt gjennomført i 2017, det er faktisk installert en del lys, men ellers er det fortsatt nokså dødt og bortkommet. Ikke helt, beplantningen ved Ledaal har i de siste to årene faktisk vært forfriskende flott. Likevel mangler Ledaal og Breidablikk noe som gjør disse historiske bygg tiltalende for turister.

Besøkstallene er lave, også om sommeren. Hva må til for å få flere til å oppdage våre skjulte perler? Kan det hjelpe med å friske opp Kleiva og Eiganesveien med blomsterrabatter for å lede folk hit? Påskeliljer langs Eiganesveien?

Luftegård

Sist men ikke minst mangler lokalbefolkningen et sted der vi fritt kan lufte våre hunder. Ved siste møte av bydelsutvalget, 5. mars, stilte Gry Hege Olsen-Hagen (Ap) et betimelig spørsmål angående status for luftegård i Eiganes og Våland bydel (sak 3/18), med henvisning til det nylig omgjerdete område ved Breidablikk (sak 2/18). I fjor høst kunne vi lese i avisen at det skulle komme sauer her. Hvem som bestemte det er uvisst. Området er fuktig og lite egnet til sauedrift, synes flere. Siden det ennå ikke har kommet beitedyr, har mange hundeeiere begynt å bruke plassen til å la hundene springe fritt, til glede for både hundene og eierne. Altså, vår bønn er: Kan vi få et konkret svar om området kan bli omdisponert til luftegård for hunder, uten byråkratisk svada, ved neste møte av bydelsutvalget?