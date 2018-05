Kjære, alle sammen. Ett minutts stillhet for kongens fantastiske tale:

Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria (kong Harald, 2016).

Og ingen politiker har retten til å motsi det. La oss stå fast på det.

Møtt med jubel

«Innvandrere som ønsker å bo i Norge, skal respektere norske verdier og regler. De må lære seg norsk slik at de kan få en jobb og en fremtid. Det er det mange innvandrere som gjør. Men dessverre gjelder det ikke alle. Det finnes eksempler på mennesker som fnyser av våre verdier om ytringsfrihet og likestilling, og kriminelle gjenger og ungdommer som er i direkte opposisjon mot norske verdier, lover og regler. Det finnes foreldre som sender sine barn ut av landet på koranskoler fordi de har blitt «for norske», og personer som mener koranen står over norsk lov. De er kanskje norske på papiret – men de er det ikke i hjertet!» Dette sa Siv Jensen i talen sin på landsmøtet, der hun ble møtt med jubel fra den store folkestrømmen som beundrer hennes pågangsmot, fremfor mangel på ydmykhet.

Å klassifisere seg selv som et parti for «folk flest», er et utsagn som kolliderer med den retorikken som blir ført fra partiets program.

Når vår egen finansminister mener at en gruppe i samfunnet bare er norske på papiret, ikke i hjertet, treffer hun en nerve. Disse ordene bidrar til å gjøre livet for en med hver fot i to land enda vanskeligere.

Det er direkte flaut at en finansminister med en såpass høy posisjon tillater seg å bruke slikt språk og retorikk i politiske sammenhenger.

Det viser bare at politikerne i regjering ikke tar ansvaret deres på alvor, og prioriterer elitetroppen, ikke samfunnet forøvrig.

Hva er norske verdier?

Fordi hva er egentlig norske verdier? Det er diskuterbart, men noe som er klart, er at norske verdier handler om de mest grunnleggende prinsippene, som at alle mennesker kan være seg selv, uavhengig lommebok, bakgrunn, kjønn og kultur.

Samfunnet vårt er bestående av mennesker fra både majoritets- og minoritetskulturer. Når hun slenger frem en fasit på hva det vil si å være «norsk», truer hun hele det flerkulturelle og mangfoldige Norge.

Ikke en politikers ansvar

Å kalle andre mennesker for «norsk» eller «ikke-norsk», ligger ikke i politikernes ansvar. Deres jobb er å skape et bedre samfunn for alle sammen, å skape flere arbeidsplasser og føre god integreringspolitikk slik at alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, får innpass i arbeidsmarkedet.

Når Siv Jensen velger å blande seg inn i hvordan mennesker identifiserer seg selv, mener jeg hun tråkker over en omfattende verdidebatt. Da er ikke jobben godt nok gjort!

Men folkens – det er ikke noe nytt at Fremskrittspartiet fører en politikk som er direkte polariserende og skaper splittelser mellom befolkningen i Norge.

La oss stå fast

Spørsmålet er når samfunnet skal ta til motmæle og innse hvor farlig denne retorikken er. Det er vi som bestemmer om slike politikere uten noe hensyn til befolkningen, har retten til å styre. For er vi ikke alle enig om en ting? Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria (kong Harald, 2016). La oss stå fast på det.