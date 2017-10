Neddimensjoneringen av barnehageplasser på Tasta – ett skritt frem og to tilbake?

13. september var en god dag for tre av de kommunale barnehagene på Tasta. Oppvekststyret besluttet at det skal opprettholdes drift i Ytre Tasta barnehage avdeling Vardeneset og Eskeland. Det samme med avdeling Smiene. Politikerne stilte også spørsmålstegn med forslaget om «midlertidig avvikling» av barnehageplasser på Tasta, da dette ikke hadde vært et tema.

Det er ingen andre barnehager som telles i en annen bydel enn den de ligger i.

Kortvarig lykke

Lykken var kortvarig. To dager senere får vi foreldre beskjed om at styrerne i de kommunale barnehagene på ny har fått beskjed om å finne løsninger på hvordan man skal fjerne 70 barnehageplasser på Tasta.

Den direkte årsaken til fortsatt neddimensjonering, er det ingen som vil svare meg på. Jeg kan ikke finne noe annet svar enn at det handler om etableringen av Byfjordparken barnehage. En barnehage som ikke er ferdigstilt bygningsmessig, og den er ikke i drift. Foreløpig vil kommunen heller ikke svare på hvilke privat aktør som skal drive barnehagen. Men den er vedtatt, og den skaper overkapasitet når den kommer. Det er også fastslått at den ligger i Eiganes bydel. Men fortsatt telles den med i barnehagetallene til Tasta bydel. Hvorfor? Det er ingen andre barnehager som telles i en annen bydel enn den de ligger i.

Og for vår del er konsekvensen katastrofal, våre veldrevne barnehager må kutte i plasser eller legges ned!

Har ventelister

Pr. i dag er det fullt i alle barnehager jeg har vært i kontakt med på Tasta, og de har ventelister. Et forslag er å kjøre inntaksstopp fra neste år i noen av avdelingene. Konsekvens? Nedleggelse året etter. Det er vel ingen som tror at kommunen vil drive en barnehage med få barn og mange voksne? Igjen oppleves dette som uærlig politikk, og et forsøk på å lure inn nedleggelser. Planen for rehabiliteringen av barnehagene har vært tydelig hele veien. Hvilke år Ytre Tasta barnehage avd. Vardeneset og Eskeland, samt Smiene skal rehabiliteres, og at driften skal opprettholdes i moduler i mellomtiden. Det å vike fra denne planen vitner om forsøk på å fjerne barnehageplasser uten å bruke ordet nedleggelse.

Hva som besluttes i bystyret 23. oktober og i neddimensjoneringssaken 1. november, er det ingen som vet. Men jeg har ingen tillit lenger til administrasjonen eller prosessen i sin helhet. Her er det verken kvalitet, brukermedvirkning, tanken om nærbarnehager eller barna sitt beste som råder.