Takk til Tord Tjeldflaat i IVAR gjenvinning (SA 21. september) for et klart og informativt svar på mitt leserinnlegg (SA 12. september). Jeg forstår det formelle: At gjenbruksbutikkene er definert som næring, og dermed er det ulovlig å subsidiere dem på bekostning av privathusholdningene.

Ikke subsidiering

Men er det riktig at privattakst (kr 125,-) for gjenbruksbutikkene er subsidiering? Hvis varen er gitt av en privatperson som har betalt kr 250,- i forskudd via renovasjonsavgiften til IVAR gjenvinning, da er det etter min mening ikke subsidiering. Renovasjonsavgiften private har betalt, bør følge varen.

Alle de politiske partiene har fine ord om frivillig arbeid. Det bør de politiske representantene i IVARs styre ta på alvor.

Dette er fundamentet for at private kan levere varer gratis til Byttebua. At varene er utstilt noen måneder i en gjenbruksbutikk, er ikke til ulempe for IVAR. Blir 90 prosent solgt, er det riktig at IVAR beholder 90 prosent av renovasjonsavgiften. For de 10 prosent som gjenbruksbutikken verken får solgt eller gitt bort gratis, bør IVAR gjenvinning kun kreve privattakst ved innlevering til gjenvinning. Hvis IVAR tar kostpris (kr 375,-) og i tillegg beholder renovasjonsavgiften kr 250-, er det etter min mening overprising.

Bør likebehandles

Jeg kan derfor ikke se noen grunn til at gjenbruksbutikkene skal betale mer enn privattakst (kr 125). Alt vi henter til butikken i Hillevåg kommer fra privatpersoner. Det vi ikke får solgt eller gitt vekk, må leveres på IVAR gjenvinning. Om en sofa står i en gjenbruksbutikk eller i Byttebua før den blir levert inn til IVAR gjenvinning, utgjør ingen forskjell i kostnad for IVAR, og bør derfor bli likebehandlet i forhold til betaling.

Mitt hovedmål med det opprinnelige innlegget var ikke Byttebua, men å få svar på hvilken holdning IVAR og det offentlige generelt har til de lokale gjenbruksbutikkene. Etter min mening bør gjenbruksbutikkene inkluderes i IVARs mål om reduserte mengder søppel.

Søppelreduserende tiltak

Vi som jobber gratis med å hente og levere varer for gjenbruksbutikken i Hillevåg, bruker også tid på å plukke brukte stearinlys for hånd ut av en stor container som står inne på IVAR gjenvinning Forus. Flere sekker med lysestumper blir også hentet i mindre gjenbruksbutikker. Disse blir så smeltet om til nye stearinlys. Dette er også et søppelreduserende tiltak.

Etter min mening er det derfor tydelig at gjenbruksbutikker og IVAR har samme målsetting om redusert søppelmengde. Alle de politiske partiene har fine ord om frivillig arbeid. Det bør de politiske representantene i IVARs styre ta på alvor. Derfor ber jeg styret i IVAR vurdere på ny saken om hvor mye gjenbruksbutikkene skal betale for levering til IVAR gjenvinningsstasjon.