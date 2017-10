Det er mulig at det er sterke krefter som ønsker en annen utbyggingsretning enn Sandnes Øst, som Henrik Lundberg uttrykte i sitt leserinnlegg onsdag 27. september i Aftenbladet, men å starte en omkamp om Sandnes Øst eller bussveien til Vatnekrossen blir feil.

Ikke lagt død

Sandnes Øst er ikke lagt død, men flere av rammebetingelsene ble endret i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2015 etter forhandlinger. Dette resulterte i at etappe to og tre av utbyggingene ikke kan skje før en gang etter 2032. Men før den tid er det mye som skal skje, og det er viktig med forutsigbarhet og fremdrift for at bussveien står ferdig opp til Vatnekrossen i 2023.

Prioritert område

Vatnekrossen og området rundt er et prioritert område i kommuneplanen. Det skal bygges rundt 600 boliger nær Vatnekrossen, og byggingen starter i disse dager. Planen er å videreutvikle og transformere området rundt Vatnekrossen med både næring og noe bolig, og det skal legges til rette for park og ride for de som kommer med bil fra f.eks Høle, Forsand eller Riska. Vi ser fram til bussveien er på plass i Vatnekrossen i 2023 for å fortsette det transformasjons- og utviklingsarbeidet som er vedtatt.