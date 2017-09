To saker på toppen av nrk.no (fredag 2. september 2017) vitner om de store partienes manglende vilje til å håndtere klimaspørsmålet. Samtidig vitner sakene alt man måtte trenge for å utvikle en forakt for politikere. Begge deler er dårlig nytt for klimaet.

Sak 1: Ifølge en Norstat-undersøkelse gjort for WWF sier mer enn 2/3 av Norges befolkning at de er helt eller delvis enige i at politikerne ikke tør å innføre nødvendige klimatiltak av frykt for å miste velgere. Talspersoner fra Arbeiderpartiet og Høyre svarer på undersøkelsen med å krangle om hvilken side som har verst klimapolitikk. Ap og Høyre, som gjennom tre stortingsperioder har nedstemt nødvendig politikk foreslått av sine langt mer klimabevisste samarbeidspartnere, kommer altså ikke med noe ordentlig svar til det undersøkelsen sier. Tydeligvis synes verken Ap eller Høyre at det å være et godt klimapolitisk alternativ er like viktig som å få det andre partiet til å fremstå som litt verre enn seg selv.

Klimakrisen krever omfattende politisk handling.

Bør lytte

Det er relevant å spørre seg hvorfor så mange fremdeles stemmer på Høyre og Arbeiderpartiet når 2/3 av velgerne faktisk mener at politikerne ikke er vågale nok i klimapolitikken. Få mennesker er likevel enige i 100 prosent av all politikken «deres» parti gjennomfører, og vi må huske at det er mange og sammensatte grunner til at folk fortsetter å stemme på de to største og mest tradisjonsrike partiene vi har. Jeg antar at de fleste av disse grunnene ikke handler om motstand mot klimatiltak. Høyre og Ap bør ta et ansvar som svarer til den posisjonen de har i norsk politikk. De bør lytte til hva undersøkelsen fra Norstat faktisk sier: Folk mener politikerne styres av frykt for å miste velgere heller enn av alvoret i klimakrisen. Ap og Høyre har hatt regjeringsmakten de siste 12 årene, og kan ikke tolke dette som annet enn klar tale til dem selv. Men Ap og Høyre vil ikke lytte. I stedet tyr de til kjekling om hvem som har mest skyld. Her settes både klimaet og velgernes tillit på spill.

Sak 2: En annen Norstat-undersøkelse, denne gang gjort for NRK, viser at 55 prosent – vi kunne sagt «folk flest» – sier seg enig eller delvis enig i at det bør innføres restriksjoner på biltrafikk for å få ned privatbilismen i byene. Frp-statsråd Ketil Solvik-Oslen, den menige manns joviale forkjemper fra Bryne, svarer at velgerne nok ikke egentlig mener dette. «Det er nok en tillært oppfatning», sier statsråden fra partiet som ofte fremholder at folk flest vet best selv. Partiet som delvis bygger på folks politikerforakt, demonstrerer her en farlig folkeforakt.

Mistenkeliggjør folk flest

Det eneste tilfredsstillende med Frps klimapolitikk er at Frp, i motsetning til Ap og Høyre, i det minste er ærlige om at klima ikke er noe de prioriterer. Det er en ærlig sak. Men når selv Frp, som alltid har poengtert at den menige mann selv vet best, velger å mistenkeliggjøre folk flest sitt ytrede ønske om et klimatiltak, er det ikke bare dårlig nytt for klodens klima, men også for det norske politiske klimaet.

Grunnleggende tillit

Klimakrisen krever omfattende politisk handling. Omfattende politisk handling krever i sin tur at politikere er mer opptatt av politikk enn av politisk spill. Dersom vi endatil ønsker en demokratisk styrt politikk, krever omfattende politisk handling en grunnleggende tillit mellom folk og folkevalgte. Politikerne må ta folket på alvor når det uttaler seg så tydelig som det gjør i de to ovennevnte undersøkelsene. Tilliten må dessuten gå begge veier: Dersom folk slutter å tro at politikerne i det hele tatt ønsker å ta situasjonen på alvor, er det fare for at folk slutter å tro på demokratiske politiske løsninger. Da er det ille ute med både klodens klima og det politiske klima. Det jeg opplever som mest skremmende med de to sakene på nrk.no, er at denne tilliten rokkes ved. I alvorets time blir folk ikke tatt på alvor.