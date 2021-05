Flere sittebenker langs turstiene

DEBATT: Stavanger har flotte turløyper, men altfor få sittebenker.

«De «halvspreke» trenger en pause innimellom», skriver Ingebjørg S. Folgerø. Foto: Knut S. Vindfallet

Debattinnlegg

Ingebjørg S. Folgerø Kommunestyremedlem i Stavanger (H)

For noen år siden fikk jeg strålebehandling ved sykehuset hver dag i fem uker. Etter hver behandling gikk jeg rundt Mosvatnet for å holde meg i gang. Da oppdaget jeg sittebenkene langs stien, med enorm lettelse, og jeg satt på samtlige benker på hver bidige tur rundt vannet. Tidligere hadde jeg i grunnen aldri lagt merke til benkene, jeg var sprek og lett på foten, men nå var de gull verd.

I et folkehelseperspektiv er kanskje det viktigste å få de «halvspreke» ut på tur. Likevel bruker vi adskillig mer penger på å heie fram de kjempespreke, konkurransefolket, utøvere i snedne drakter og med nummer på brystet. Hurra for dem, men vi må også heie fram folk som strever litt mer.

Høyre etterlyser informasjon om hvilken filosofi kommunen har for utplassering av sittebenker.

Et hjerte som fusker

De «halvspreke» trenger en pause innimellom, enten de har litt stive ledd, vondt i ryggen, noen ekstra kilo å bære på, et hjerte som fusker, eller bare er litt ute av form sånn i det store og hele. De trenger en benk, gjerne med ryggstø. Og de trenger benkene langs alle turløypene våre.

Stavanger har flotte turløyper, men altfor få sittebenker. Kommunebudsjettet til «parkutstyr» skal dekke vedlikehold og rehabilitering av benker, bord, avfallsbeholdere og annet parkutstyr, og det er sannelig ikke allverdens penger. Sist høst vedtok vi å innføre en ordning hvor private kan donere en benk med en plakett på, hvor kommunen hjelper til med plassering og oppsett. Slik kan man for eksempel sette opp et minnesmerke over noen man var glad i. Men benker generelt skal ikke finansieres på den måten.

Derfor etterlyser vi i Høyre nå informasjon om hvilken filosofi kommunen har for utplassering av sittebenker, altså hvor de står, hvor de burde stå, hvor langt imellom, og lignende.

Behandles på onsdag

Vi spør også om kommunen mener at vi har bevilget nok penger til dette formålet, slik at vi eventuelt kan foreslå et høyere beløp. Dette skal behandles i Utvalg for Miljø og Utbygging på onsdag, og vi håper å få sparket i gang en økning i antall sittebenker langs turstiene, slik at stiene blir mer tilgjengelige også for folk som strever litt med å gå flere kilometer i et strekk.