Det er forskjell på ytringsfrihet og søppel

6. mai har Aftenbladet et innlegg på trykk som blant annet etterlyser at AUF utviser anger over egen svikt 22. juli 2011. De sviktet ikke. De ble beskutt.

«Vi valgte en styrket ytringsfrihet og åpenhet etter 22. juli. Vi må forvalte denne åpenhet på en klok måte», skriver Jette F. Christensen. Her fra minnesmerket i Tønsberg.

I 2011 og 2012 hadde vi flere slike runder. I mens satt jeg i kontrollkomiteen som avholdt kontrollkomiteen høringer om beredskapen i søken etter å finne og rette opp feil. Jeg hørte statsråder gråte på do og så et politisk Norge som i aller høyeste grad ville handle for å motvirke at det skulle skje igjen.

Samtidig satt det voksne folk landet over og skrev i diverse fora på ulike måter at AUF burde handlet annerledes. Det er feil.

Trodde vi var kommet lenger

Under er en forkortet versjon av et innlegg jeg skrev 2012. Jeg håpet at vi hadde kommet lenger i dag. Jeg tror «vi» har det, og at innlegget i Aftenbladet er en parentes. Hvordan ungdommer som blir skutt mot oppfører seg, er ikke «debatter som rører seg» og er viktige å ta.

Løftet om mer åpenhet og demokrati var ikke å regne som et politisk utspill. Det var ikke for å varsle en kommende stortingsmelding om åpenhet Statsminister Jens Stoltenberg løftet disse ordene i sommer. Det var for å gi det norske folk konkrete våpen å kjempe med i kampen for fremtiden vår og mot terrorangrepet på Arbeiderpartiet og AUF. Det var vårt felles vern mot vold.

Kjempe aktivt

Ungdommene hadde et svar i tillegg. De valgte deltagelse. Over hele den politiske aksen svarte ungdom med å melde seg inn og kjempe aktivt for de verdiene de står for. Demokratiet lever av deltagelse og vi politikere har som oppgave å gjøre denne så viktig for hver enkelt og så tilgjengelig for hver enkelt som mulig. Vi må slå opp de politiske dørene for alle som har et engasjement. Det er demokratisk åpenhet.

Det skal være åpenhet om hva det var som skjedde den dagen noen holdt oss rundt munnen, dro oss inn i mørket og stjal fra oss noen av dem fremtiden er så fattig uten; de kjæreste vi eide. Kommisjonen som er satt ned skal snu på hver stein og kartlegge alle handlinger for å finne ut hvem som gjorde hva når og hvorvidt noe kunne gjøres annerledes. Her skal alt på bordet. Selv om, det aldri kan gjøres ugjort det som skjedde den kvelden.

Aldri skje igjen

Utfallet av kommisjonens arbeid, resultatet av den åpenheten og de tiltakene som følger må ha et overordnet mål; vi skal gjøre alt som står i vår makt for å være garantisten for at dette aldri, aldri skal kunne skje igjen. Det skyller vi de som er igjen.

Men, det er en gruppe som ikke kunne gjort noe annerledes.

En gruppe vi allerede nå kan slå fast at handlet helt korrekt i hvert eneste skritt. Det er de ungdommene som var på Utøya. Det vil si, de handlet ikke. De valgte ikke ut fra ulike alternativer. De reagerte på instinkt. Fordi alle som var der ,var utsatt for livsfare. På en måte ingen i verken fred eller krigstid har opplevd i dette riket. Alle forsøkte å redde seg selv og de de så rundt seg. På Utøya den dagen var ungdommene akkurat det de var; AUFere som ble beskutt. Og de gjorde som de skulle; agerte ut fra det. Ikke som helsepersonell eller politi. Som ungdommer som kjempet for livet.

Opptrådte som de skulle

Vi valgte en styrket ytringsfrihet og åpenhet etter 22. juli. Vi må forvalte denne åpenhet på en klok måte. Den skal gi rom for at alle type meninger skal frem i lyset. Men den skal også brukes til å slå tilbake mot de som bruker ytringsfriheten for å forsvare attentatmannens tankegods. Det har vi ansvar for å gjøre og pressen har ansvar for å reise og gi rom for de debattene.

I dette lyset må vi som politikere slå tilbake mot de som forfekter at ungdommene kunne gjort noe annerledes. La det være helt klinkende klart: alle som var på den øya opptrådte akkurat som de skulle.