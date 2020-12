Om gjeld og fremtid: Birkedal – Mossige 3–1

BUDSJETT: Arbeiderpartiets Dag Mossige må nå ta ansvar for å vedta det som faktisk blir budsjettet for Stavanger kommune, og han liker ikke at Trond Birkedal pirker i kommunens økende gjeldsgrad og det nye flertallets høye forbruk.

Så tror vi at både Birkedal og alle vi andre skal være glade for at Ap & Co helt stille og rolig har gjort det største offeret ved at stort sett alle løftene deres fra valgkampen er lagt vekk. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Ingebjørg S. Folgerø Kommunestyremedlem i Stavanger (H)

John Peter Hernes Kommunalråd (H)

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Vi i Høyre har alltid ment at når det er nedgangstider i byen, er det smart at kommunen trør litt ekstra på gassen og investerer mer – ikke mindre – i bygg som gir langvarig nytte. Derfor bekreftet vi raskt at vi vil investere i nye skolebygg for Kvernevik og på Tastaveden. I god tid før Ap kom ruslende etter. Vi vil faktisk investere mer i å ruste byen vår for fremtiden. Stavanger trenger nå dristighet og satsing på å tiltrekke nye næringer og arbeidsplasser.

Satse og selge bygg

Da må vi tørre å legge til rette for investeringer. Derfor gjentar vi at byen må satse på det vi kaller «sentrums-milliarden» for å få den nylige vedtatte sentrumsplanen til bli realisert, ikke bare ende i en skrivebordsskuff. De pengene kommunen bruker på å redusere investeringsrisikoen ved å klargjøre tomter i og nær sentrum, opparbeide de nye trafikkmønstrene og få på plass de attraktive parkene og uteområdene, kommer vi som by til å få tilbake med renter. Mange ganger.

Men samtidig som vi må investere mer i å fornye byen, må vi ta kommunens gjeld på alvor. Som alle med store lån må vi ta høyde for at rentene kommer til å stige i fremtiden. Derfor vil Høyre gjøre to ting samtidig: Vi vil investere i å bygge byen og skape aktivitet, og vi vil benytte de historisk gunstige finansielle forholdene til å selge ut en relativt liten andel av kommunale bygg, med avtaler om leie og vedlikehold.

Med en kommunal eiendomsmasse verdt et sted mellom 15 og 20 milliarder kroner kan vi med forsiktige grep få redusert kommunens gjeldsgrad så det monner. Primært ønsker vi å selge bygg som kommunen antakelig ikke trenger om 15–20 år. Det er en lang horisont, men det gir oss god fleksibilitet.

Nå er Ap & Co heldige: De har arvet en kommunekasse med et stort disposisjonsfond, spart opp gjennom mange år med ansvarlig Høyre-styre. Og vi skal gi dem kreditt for å ikke bruke opp de pengene med en gang.

Løfter som dugg for sol

Men der Birkedal virkelig treffer med sin kritikk, er når han kritiserer det nye flertallets manglende vilje til å prioritere driftsutgiftene. Det vil si; de prioriterer, men det framstår temmelig tilfeldig. Første offer for det nye flertallets prioriteringer var de ekstra ti millionene de før valget sa at de ville bruke på å bekjempe barnefattigdom. Disse pengene forsvant med et pennestrøk da Ap & Co laget budsjettet. Isteden kom det inn 30 millioner til gratis SFO for småbarnsforeldre som har grei til riktig god økonomi. De med svak økonomi får dermed ikke noe ekstra, de har jo hatt gratis SFO i mangfoldige år med Høyre-styre allerede.

Så tror vi at både Birkedal og alle vi andre skal være glade for at Ap & Co helt stille og rolig har gjort det største offeret ved at stort sett alle løftene deres fra valgkampen er lagt vekk. FNB snakker ikke lenger om å kutte eiendomsskatten til null eller fjerne piggdekkavgiften. Flertallspartiene har stille utelatt valgløftene om gratis skolemat, økt bemanning i alle barnehager, på alle sykehjem, skoler og så videre fra budsjettet sitt. De 700 millionene som man før valget lovet til alle gode formål, forsvant som dugg for solen. Det er nok det klokeste de har gjort, selv om velgerne deres kanskje er ganske overrasket.

