God jul i to hjem!

SKILSMISSEJUL: Jul i to hjem kan være like fint som i ett, så lenge barna får sitte i førersetet.

Basert på historiene til et titalls foreldre til skilsmissebarn, har Rosa von Krogh tre råd til andre foreldre i samme situasjon. Foto: NTB

Debattinnlegg

Rosa von Krogh Designer og skilsmissevoksen

Publisert: Nå nettopp

Det er julaften, jeg er syv år, og alt er egentlig skikkelig fint: Jeg har akkurat fått en ny lillebror, som, selv om han ser ut som en gammel mann, er den aller beste julegaven jeg kunne ha fått. Mamma, Per og jeg spiser hjemmelagde pepperkaker og smågodt, foran et passe kitchy tre, med «Glade jul» og «Musevisa» på anlegget.

Noen manglet

Men selv om alt er sånn julefilm-koselig, så er jeg lei meg likevel. Litt fordi det ikke bare er mamma og meg lenger, men mest fordi det er noe som mangler. Noen som mangler.

Pappa mangler. Han sitter nemlig alene i leiligheten sin. Uten juletre, og uten noen å feire med. Selv om jeg ringer og snakker med ham to ganger, først på morgenen, og så på kvelden, går jeg med en vond klump i halsen hele julaften. Fordi jeg kan høre på stemmen hans at han savner meg, og at han egentlig ikke liker å være alene. I alle fall tror jeg at jeg hører det. Det gjør alt vondt og vanskelig.

Tre råd

Jeg vet at mange av de 20.000 barna som opplever at foreldrene går fra hverandre hvert år, har hatt liknende opplevelser som den jeg deler. Jeg har nemlig snakket med et titalls av dem i forbindelse med et prosjekt. Her kommer tre råd til foreldre basert på deres historier:

Gi rom for hele følelsesspekteret hos barna!

Julen er et forstørrelsesglass på følelser og relasjoner, og nye julekonstellasjoner kan både være såre og fine. Gi rom til begge deler, så blir nye rammer enklere å takle.

Vær rause!

Feir julen sammen, hvis dette lar seg gjøre, la ungene bestemme hvilke juleselskap de vil prioritere og når, og la dem slippe å kjøre et heseblesende løp med dobbel kalender. Det er dere som har gått fra hverandre, ikke barna.

Hold på tradisjonene!

Jeg husker fortsatt julen da jeg var åtte år, og da pappa hadde pyntet juletreet med OL-medaljer og barbie-dukker og jeg var utrøstelig, for det var jo ikke tradisjon. Barn er også vanedyr og trenger noen faste rammer, selv om enkelte aspekter ved julen forandrer seg.

Heia dere! Jul i to hjem kan være like fint som i ett, så lenge barna får sitte i førersetet.