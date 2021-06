Sanitetshuset på Madla må bevares

DEBATT: Nye Madlamark skole er i ferd med å reise seg. Frivillige organisasjoner i bydelen slåss for å hindre at et 30 år gammelt hus på skolens område blir revet.

«Det virker som det er gått prestisje i saken, og at sunn fornuft og velvilje til å prøve er borte», skriver Astrid Berg foran sanitetshuset hun ønsker å bevare. Foto: Privat

Astrid Berg Leder av Madla Sanitetsforening

Det er med stor undring jeg opplever at noen politikere vil rive dette gode bygget på Madla (Rappveien 19). Etter møtet i Utvalg for miljø og utbygging (UMU) 12. mai ble det nedstemt å bevare huset med sju mot fire stemmer. Spesielt sjokkert ble jeg over at MDG og Venstre stemte mot å bevare huset. Partier som nå går mot sine egne prinsipper.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre politikerne til å se på saken en gang til.

Unnfallenhet og ingen debatt

I det hele tatt var det en unnfallenhet og ingen debatt om saken, bortsett fra Lars Peter Endresen (FNB) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp), som hadde gode innlegg. Hadde de andre ikke satt seg inn i saken, eller var de instruert til å stemme mot bevaring av huset?

Det virker som det er gått prestisje i saken, og at sunn fornuft og velvilje til å prøve er borte. Jeg oppfordrer Madlafolk til å gå inn og se hele saksbehandlingen og stemmegivningen på Stavanger kommune, under politikk og UMU-møtet 12/5 2021. De burde skjemmes – sitter der som folkevalgte, som skal ivareta gode tiltak til bydelen, men istedenfor virker unnfallende og lite interessert.

Flere organisasjoner har i denne pandemi-perioden hatt mange utfordringer med å holde hjulene i gang, og det ville ha vært en god «boost» til organisasjonene å få et fast tilholdssted. Madla Sanitetsforening og Lions Club Harald Hårfagre vil påta seg alt ansvar med huset, både når det gjelder økonomi og vedlikehold. Vi vil ønske andre organisasjoner velkommen, og vi vil utvikle oss videre til glede for bydelen.

«Uten frivilligheten stopper Norge», blir ofte uttalt fra statsministeren. Det bygges en fin skole (Madlamark), som nok kan være til glede i mange sammenhenger, men vi, frivillige organisasjoner, trenger en base hvor vi kan oppbevare våre papirer og ellers rekvisita som vi trenger for å drive. Det er det ikke plass til på skolen.

Se på saken en gang til

Jeg vil på det sterkeste oppfordre politikerne til å se på saken en gang til. Noen vil vel si det er for sent, men huset står der, og det er lov å snu. Dette er lokalpolitikk på bydelsnivå.

Det er fullt mulig å utsette riving av huset og se hvordan det vil fungere.

