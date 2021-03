Høyre ønsker å berge lokale arbeidsplasser

DEBATT: Dag Mossige (Ap) har noen spørsmål (Aftenbladet 16/3) i sitt tilsvar til gruppelederne i opposisjonen. De skal han selvfølgelig få svar på.

«Er posisjonen i Stavanger villig til å se arbeidsplasser og bedrifter gå til grunne så lenge de kan si at det er regjeringen sin skyld?» spør Sissel Knutsen Hegdal. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Sissel Knutsen Hegdal Høyre

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Høyre har siden dag én i pandemien vært villig til å bruke av vårt lokale handlingsrom for å berge arbeidsplasser. Ved flere anledninger har vi også bedt om en utredning av hvilke økonomiske muskler kommunen kan stille med på kort varsel skulle det bli nødvendig. Kunne vi klart 100 millioner? 50 millioner? Sakene som ville gitt oss informasjonen Mossige kritiserer oss for å ikke sitte på, har han altså selv stemt mot å få på bordet. Posisjonens holdning har vært å snøre igjen pengesekken og plassere ansvaret hos regjeringen. Det blir som å stå å se på at huset ditt brenner ned istedenfor å slukke, fordi det ikke var din feil at det tok fyr.

Les også Er det populistisk å ville hjelpe lokalt næringsliv?

Les også Tenk på et tall, Høyre?

Posisjonen stemte det ned

I saken om Barnas sommer foreslo vi en omfordeling av rammen på 30 millioner. Vi ville gi 5 millioner til det gode tiltaket med ekstra ferie for barn, mens de resterende 25 millionene skulle gå til støtte til små og mellomstore bedrifter. Posisjonen stemte det ned. Selv om kommunen endte opp med å bare bruke 7 millioner til Barnas sommer hadde flertallet fremdeles ingen intensjon om å bruke den øvrige rammen på lokale arbeidsplasser. De var mer opptatt av å fortelle at regjeringen ikke hadde kompensert kommunen for alle ekstraordinære utlegg i forbindelse med korona, noe som det i ettertid viste seg å ikke være hold i. Stavanger er blitt kompensert og vel så det. Overskuddet i 2020 ble på 482 millioner kroner, og omtrent halvparten ble satt inn på fond. Her hadde det gått an å ta 35 millioner kroner for å doble den nylige støtten fra sentralt hold.

Dette stadige fokuset på hva alle andre ikke gjør istedenfor på hva vi kan gjøre selv, er det bare det lokale næringslivet som taper på. Tenk om vi istedenfor hadde en konstruktiv posisjon som tok imot de innspillene som kom, vurderte forslagene på en ordentlig måte og kom oss i møte? Som for eksempel i tildelingen til Region Stavanger der vi sammen fikk de permitterte tilbake i jobb for å markedsføre byen og regionen. Noen saker er rett og slett for viktige til å drive partipolitikk på. Å berge arbeidsplasser er en av dem.

Høyre kommer til å fortsette å foreslå at kommunen må stille opp om det blir nødvendig.

Ble kalt populistisk

Er posisjonen i Stavanger villig til å se arbeidsplasser og bedrifter gå til grunne så lenge de kan si at det er regjeringen sin skyld? Det inntrykket blir ikke mindre forsterket etter møtet i Kommunalrådet der forslaget vårt om å øke tildelingspotten til 70 millioner ble kalt populistisk, og kritisert for å «komme over bordet». Med Høyres mange forslag det siste året burde det være mer overraskende om vi ikke ville bruke penger på lokale tiltak. Senest i budsjettforslaget vårt la vi inn en koronapott på 10 millioner kroner, slik at de lå klar om behovet skulle melde seg. Forslaget fra opposisjonen kom en halvtime før Kommunalutvalget startet. Faktisk nøyaktig samtidig som posisjonen sitt, og i god tid til å vurdere om forslaget var i tråd med deres nye selverklærte offensive linje for næringslivet. Det var det ikke. Det var visst mest offensivt å stemme det ned.

Posisjonen brukte møtet på å først klage på størrelsen på krisepakken for deretter å stille spørsmål ved behovet for de ekstra 35 millionene fra kommunekassen. Det henger ikke på greip. Det gjør heller ikke argumentasjonen om at det er regjeringen som må betale for konsekvenser av regjeringens tiltak. Da burde i så fall kommunen kompensert de tapte inntektene for utelivsnæringen når de utvidet skjenkestoppen etter at regjeringen hadde opphevd tiltaket. Vi kan ikke huske at posisjonen noen gang fremmet et slikt forslag?

Stille opp på kort varsel

Høyre kommer til å fortsette å foreslå at kommunen må stille opp om det blir nødvendig. Vi har noen tøffe måneder foran oss der nye og strengere tiltak vil bli vurdert. Veldig mange bedrifter holder seg nå flytende kun fordi det er lys i tunnelen. Ytterligere tiltak kan bety kroken på døra. Nå når vi er så nær målstreken, er det viktigere enn noensinne at kommunen kan stille opp på kort varsel. Lokale økonomiske bidrag kan være akkurat den livbøyen de trenger for å holde hjulene i gang og sikre arbeidsplasser til etter pandemien er over.

Les også – Regjeringens forskrifter får alvorlige økonomiske konsekvenser for lokalt næringsliv