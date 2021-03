Equinor en trussel mot prosessindustri og urørt natur

DEBATT: Hvor kynisk går det an å bli i det selskapet der jeg var en ansatt i 17 år?

Debattinnlegg

Hogne Hongset Industrientusiast og naturverner

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi har nylig advart offentlig og kraftfullt mot videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land. Gjersvold har erfaring fra mange år både i oljebransjen og de senere årene i kraftbransjen og kjenner derfor problemstillingen fra lang tid i begge bransjene. Når har nå går ut slik han gjør, bør han lyttes til av de politiske partiene.

Oljebransjen, ikke minst representert ved Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass, prøver nå på en utrolig kynisk måte å bruke klimasaken til å få gjennomført videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land. At dette er et høyst tvilsomt klimatiltak, erkjennes nå av stadig flere. Å elektrifisere sokkelen vil selvsagt få de norske utslippene av CO₂ ned.

Noen global klimaeffekt gir det imidlertid ikke. NVE-direktør Kjetil Lund har nylig på diplomatisk vis sagt at elektrifisering av sokkelen har en tvilsom klimaeffekt.

Klimaforsker Asbjørn Torvanger i Cicero er mer direkte. Han uttalte til Klassekampen 14.7.2020: «Utslippene blir akkurat det samme. Det har ingen betydning for europeiske utslipp. Enten du elektrifiserer eller bygger gassturbin, påvirker ikke det europeiske utslipp.»

Folk må betale

Nylig var «bærekraftsdirektør» Bjørn Otto Sverdrup i Equinor ute og hevdet, som Blindheim, at elektrifisering av sokkelen gir positiv klimaeffekt (NRK Debatten 25. februar). De som har fulgt med en stund, vet at oljebransjen lenge var imot elektrifiseringen. Begrunnelsen var at det var svært dyrt, og at det ikke gav noen klimaeffekt.

Når kvotepris og CO₂-avgift nå blir så høye at det lønner seg for Equinor å elektrifisere, så er plutselig elektrifiseringen blitt et klimatiltak!

Den reelle begrunnelsen er nok at Equinor skal kunne sole seg i glansen av lave utslipp fra produksjonen. Equinor vil derfor nå ha nye 10.000.000.000 kWt ut til sokkelen hvert år. Investering: 50.000.000.000 kroner. Det aller meste av denne regningen sendes så til norske husstander, via skatte- og avskrivingssystemet. Det er til å spy av!

NVE-direktør Kjetil Lund uttalte 17. februar til Teknisk Ukeblad at å elektrifisere sokkelen «kommer med en pris for samfunnet». Han sier videre: «Dette er kraft vi kunne trenge til andre formål.»

Truer industrien på land

Så hvor kynisk går det an å bli i det selskapet der jeg var en ansatt i 17 år? For både «bærekraftsdirektøren» og alle andre direktører i Equinor vet at nye store mengder strøm fra land vil drive strømprisene kraftig oppover. Det vil i sin tur føre til pustebesvær i store deler av prosessindustrien på land.

Hvis denne industrien over noe tid så «flagger ut», vil det få katastrofale konsekvenser i en laaaaang rekke lokalsamfunn langs hele kysten, der prosessindustri er hjørnesteinsbedrift. Det vil ikke akkurat være noe klimatiltak. Aluminium produsert i Kina har for eksempel åtte ganger så store CO 2 -utslipp som aluminium produsert i Norge.

Prisstigning på strøm er også noe som vil føre til økt press for enda mer natur-raserende vindkraft på land. Det trenger vi ikke Equinor for å drive fram.

Equinor er et selskap jeg mener skal ha en videre framtid på norsk sokkel, til naturen selv stenger kranene. Men da må Equinor forlate en politikk som er så nærsynt på sin egen bunnlinje at selskapet blir den største trusselen mot prosessindustrien på land, og mot det vi har igjen av urørt natur.

Fortsetter selskapet på denne linjen, kan den solide støtten selskapet har hatt i befolkningen komme til å forvitre raskere enn reservoarene går tomme.