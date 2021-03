Vi må snakke om mødre som er ulykkelige etter fødselen

FØDSELSDEPRESJON: De fleste kvinner ser fram til livet med et nytt lite barn, men for mange blir tiden etter fødselen noe helt annet enn de drømte om.

Mange drømmer om at tiden med et nyfødt barn skal være slik som dette. Men det blir ikke slik for alle kvinner. En av ti opplever symptomer på depresjon, enten under graviditeten, eller etter fødselen. Foto: Frank May / picture alliance

Debattinnlegg

Einar Furulund PhD- stipendiat, Stavanger universitetssjukehus

Jeswanthiny Pushparajah Mayooran Lege i spesialisering, Psykisk helsevern, Stavanger universitetssjukehus

«Postpartum», som man sier på engelsk, kan være en svært utfordrende periode for mange mødre. Etter flere måneder med diverse symptomer, flere timer med smerter som ingen andre kan sette ord på, tenker en kanskje at det nye, vakre og gledesfylte livet skal begynne. Det mange kanskje glemmer å snakke om, er nettopp alt det som kommer etterpå.

Hvorfor er jeg trist?

Omtrent en av ti kvinner opplever hvert år symptomer på depresjon, enten under graviditeten, eller etter fødselen. Følelsesmessige plager som kommer med en stor omveltning av livet, nemlig det å bli mor. For mange kan dette bringe manglende evne til å kjenne på glede, verden blir dyster og alt kan virke meningsløst. Kanskje kjenner flere mødre på skam relatert til slike tanker og følelser. Ja, for hvordan kan en føle seg slik, når noe så fantastisk har kommet inn i livet?

Bleieskift, mating, lite søvn, tårer, svette, hårtap, såre brystvorter, smerter i underlivet, er noe av det mange mødre kjenne seg igjen i. I dette innlegget ønsker vi å slå et slag for helsen til mor. Hun som nettopp har båret tungt i flere måneder og trenger en kropp som fungerer. Ikke bare for barnets ve og vel, men også for seg selv. Sammen med den store forandringen, og ofte en fremmed følelse til sin egen «nye» kropp, er det mange mentale påkjenninger en nybakt mor kan kjenne på. Forandringer som dessverre altfor sjeldent blir diskutert eller snakket om, og som altfor ofte kommer i skyggen av «alt det andre».

Den tøffe overgangen

Det er ikke noe nytt at ordet mental helse ofte blir nedprioritert i dagens samfunn. Vi er flinke til å «fungere» til tross for vansker en møter på. Hva med de nye mødrene i denne sammenhengen? Vi snakker ikke bare om «baby blues», som er en fase der man kan kjenne på humørsvingninger og frustrasjon. Men hva med fødselsdepresjoner? En følelse av tomhet og likegyldighet. Ikke minst bølger med følelsen av ikke å strekke til som mor? Er vi som samfunn flinke nok til å kaste lys på slike følelser og endringer?

Overgangsfaser er noe fleste av oss kjenner til. Mange av oss vet hvor stor påkjenning overganger kan være og hvordan det kan forme oss. Bare det å flytte hjemmefra eller starte i ny jobb, kan endre livene våre. Da kan man gruble over tanken om hvor stor påkjenning det kan være med en graviditet, en fødsel og det å ha hele livet rokert med ansvar for et nytt individ? Snakker vi nok om det?

Hvilken verdi har det å komme seg ut av leiligheten eller huset etter flere uker eller måneder inne? Det kan være befriende, men det kan også være en stor utfordring. Veien fremover kan for noen virke svært tung.

Trill en tur, se noe grønt

Støtt og stadig hører vi at kun tre av ti i den voksne befolkningen i Norge tilfredsstiller de nasjonale kravene om fysisk aktivitet. Disse 150 minuttene med aktivitet i uken. Hvordan står det egentlig til med kvinner som nettopp har blitt mødre? Klarer de å komme seg opp igjen? Helsen til både mor og far, hvor høyt blir denne prioritert i hverdagen? Det å trille tur, være i aktivitet og være ute er kanskje noe av det beste man kan gjøre. Det trenger ikke å være lange turer med høy intensitet, det holder å være i aktivitet, være ute og se noe grønt. Å gi tid og mulighet til å prioritere noe så enkelt som å gå tur med barnet og venner, kan bidra positivt. Det kan bidra til at man føler seg gladere, mindre stresset og har mer pågangsmot til å gjennomføre andre oppgaver som venter.

Det er viktig at vi markerer en slik fase. Det å bygge seg opp igjen, vil ta tid. Kosthold, søvn og fysisk aktivitet er livsstilsfaktorer som påvirker livene våre, og som bidrar til å utforme hvordan neste dag vil bli. Ofte er det ikke mer enn små steg som skal til, nettopp for å kjenne på mestring. Bare det å sitte i en park i 20 minutter, kan bidra til å redusere stresset i kroppen.

Så la oss forsøke å snakke mer om dette tema. Et tema som kanskje skaper den største endringen i ei kvinne sitt liv. Forsøke å skape et trygt miljø, der vi som et samfunn er med på å bygge opp fremtidige mødre og deres psykiske helse.