Å stille språkkrav er ikke rasisme

DEBATT: På lederplass 18. mars støtter Aftenbladet vårt krav om at ansatte i helsevesenet må kunne snakke norsk, men avisa mener Frp spiller på «rasistiske og fremmedfiendtlige følelser hos en del av målgruppen».

«Det er et faktum at det er store språkproblemer i helsevesenet», skriver Sylvi Listhaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debattinnlegg

Sylvi Listhaug, 1. nestleder i Frp

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Til tross for at jeg setter pris på støtten til vårt forslag, er det svært skadelig for debatten at alle integreringsforslag fra Frp skal bli møtt med påstander om rasisme. Ikke bare utvanner rasismebeskyldninger reell rasisme, det legger også lokk på en viktig debatt om hvordan vi kan rette opp de negative konsekvensene av en høy innvandring til Norge i flere tiår.

Det er et faktum at det er store språkproblemer i helsevesenet: En undersøkelse blant sykepleiere om språkproblemer, utført av Sykepleierforbundet i 2015, hadde mange urovekkende funn. Hele 90 prosent av sykepleierne svarte at det var språkproblemer i helsevesenet, og 15 prosent av sykepleierne mente at språkproblemer på deres arbeidsplass hadde ført til fare for liv og helse.

Bestå norsk språktest

I tillegg til at vi fremmer et forslag om språkkrav for nyansatte, foreslår vi derfor også å kartlegge norskkunnskapene til alle i helsevesenet som jobber med eldre og pleietrengende – og kreve at de ansatte må bestå en norsk språktest for å få lov til å fortsette å ha pasientkontakt. Dette handler tross alt om tryggheten til eldre og syke.

Burde være en selvfølge

Nå håper jeg at de andre partiene på Stortinget er like positive til vårt forslag som Aftenbladet, og at vi får vedtatt samme språkkrav til ansatte i helsevesenet som det er til barnehageansatte. Det burde være en selvfølge at de som tar vare på våre eldre og syke kan norsk.