Skuffende klimamelding

DEBATT: Klimameldingen til regjeringen og klimaminister Rotevatn har for få og for svake virkemidler.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) under presentasjonen av regjeringens klimamelding fredag 8. januar. Foto: Berit Roald, NTB

Debattinnlegg

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Før jul ønsket jeg meg at Hadia Tajik, nestleder i Ap, og Tina Bru, nestleder i Høyre og olje- og energiminister, skulle komme med konkrete planer for hvordan de skal klare å 50 prosent kutt i klimagasser innen 2030.

I dag debuterer regjeringen med klimameldingen, en plan for hvordan Norge skal nå klimamålene satt i Parisavtalen.

Les også Dette er Solbergs klimaplan

Sent og lite

Jeg er skuffet. Planen til regjeringen og klimaminister Sveinung Rotevatn har for få og for svake virkemidler. I tillegg kommer den uten finansiering. Regjeringens statsbudsjett la i fjor opp til en fortsatt utvidelse av oljevirksomhet på norsk sokkel, fortsatt utbygging av motorveier og en økning i momsen på kollektiv transport.

Denne planen burde kommet for flere år siden. I fremleggelsen av planen avviser likevel klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at planen burde kommet før. Han viser til at de har gått ned. De har gått marginalt ned, med 2 prosent fra 2018–2019.

Å komme med planen tidligere, gjerne for fem år siden, hadde gitt bedre forutsigbart til næringslivet og til omstilling i petroleumsindustrien.

Klimaomstilling krever at næringslivet får incentiv til å begynne. Planen har totalt neglisjert omstilling av petroleumsindustrien, den fokuserer kun på utslippene fra produksjonen. Regjeringen tar altså ikke ansvar for utslippene vi eksporterer. Norges største bidragsyter til klimaendringer er olje og gassektoren, men regjeringen har likevel planlagt for oljevirksomhet fram til 2070. Norge slipper ut omkring 50 millioner tonn CO₂ innenlands, men eksporterer 10 ganger så mye, 500 millioner tonn, utenlands.

Planen kommer med krav om nullutslipp i offentlige innkjøp, og dette var på tide. Dette vil blant annet gjøre det mulig for Oslo endelig å kunne realisere sine ambisiøse klimamål.

I planen foreslår regjeringen å øke CO₂-avgiften til 2000 kroner. Selv om CO₂-avgiften økes, garanterer regjeringen ikke at de vil slutte å kompensere veitransporten med andre avgiftslettelser som holder bensinprisen akkurat like lav. Vi mener at en klimaomstilling må være sosialt rettferdig.

Heller KAF og mer sosialt

Regjeringen øker CO₂-avgiften betraktelig og kompenserer dette med å gi skatte- og avgiftslettelser. Dette kan ramme helt feil. I MDG foreslår vi en karbonbelønningordning, KAF, etter modell fra Canada. Den sørger for at de som lever miljøvennlig, får penger direkte tilbake i lommeboka etter hvor mye de forurenser. I vårt alternative statsbudsjett er vi det partiet som i størst grad sørger vi for at klimaavgiftene går til sterk sosial omfordeling.

De mest konkrete tiltakene fra regjeringen kommer innen transportsektoren. Men det er likevel ingen konkrete støtteordninger til ladestasjoner utover til støtten til Enova. Skal regjeringen kunne skryte av sin satsing på el-biler, må de gjøre det mulig og attraktivt å eie en el-bil også i distriktene.

Les også Hilde Øvrebekk: «Trumps tid med viten­skaps­fornek­telse er over. USAs nye klima­planer vil føre til store globale endringer»

Følger ikke opp

I Klimakur-utredningen fra 2020, som denne planen i stor grad baserer seg på, er det mange store tiltak som ikke er inkludert med i regjeringens klimaplan. Planen leverer for eksempel ingen konkrete forslag til hvordan vi kan redusere kjøttforbruket og redusere utslippene fra matsektoren. Dette var noen av de tiltakene i Klimakur som man så for seg at kunne kutte mest i kvotepliktig sektor, 2,9 millioner tonn. Det er i tillegg ingenting nytt på reduksjon av matsvinn, og heller ingenting om billigere vegetarmat eller grønnsaker.

I MDGs budsjettforslag kutter vi 62 prosent av utslippene innen 2030. Vi vil gjøre det lettere å reise klimavennlig: Vi vil belønne dem som forurenser minst, vil stanse bygging av natur- og klimafiendtlige motorveier, og vi vil prisene på kollektivtransport med 20 prosent.

God klimapolitikk handler om tempo og om evnen til å levere konkrete og effektive grep for å nå målene man har satt seg. Tempoet til regjeringen går for tregt og det er få ting i denne meldinga som flytter regjeringen utenfor komfortsonen og som setter i gang den endringa min generasjon så sårt trenger at skjer.