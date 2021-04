Venstre vil ha klimakutt og nye arbeidsplasser

DEBATT: De norske klimagassutslipp går betydelig nedover med Venstre i regjering og er nå sitt laveste nivå på 27 år. Det virker som MDG er på en helt annen planet med den kritikken som kom i Aftenbladet fredag 16. april.

«Den blå-grønne regjeringen sitt arbeid med grønn skipsfart, lavutslippsteknologi, bioøkonomi og sirkulær økonomi bidrar til norsk konkurransekraft og arbeidsplasser i det grønne skiftet», skriver Kjartan Alexander Lunde. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Kjartan Alexander Lunde Leder i Rogaland Venstre

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En omtrent samlet miljøbevegelse har jo skrytt av den blå-grønne regjeringen sin klimaplan. Miljøstiftelsen ZERO kalte økningen av CO₂-avgiften historisk og sa den ville gi et taktskifte i klimapolitikken. Framtiden i våre hender er fornøyd med at det nå kommer en konkret klimaplan. «Den har mange gode enkelttiltak, der tredobling av CO₂-avgiften nok er det viktigste. Med årlige utslippsbudsjett blir det også lettere for folk å følge med på klimapolitikken,» sier leder av organisasjonen. Naturvernforbundet mener at i kombinasjon med andre nye virkemidler vil dette gi et taktskifte i norsk klimapolitikk.

Utslippene går ned med denne regjeringen.

Hul kritikk

Kritikken MDG fremmer fremstår hul og nærmest påtatt. Det hadde vært mer interessant for den politiske debatten om kritikken faktisk kunne knyttet seg til ulike forslag til løsninger for klimagassutslipp, snarere enn påstander om «museskritt», «populisme» og «berøringsangst». Det beriker ikke akkurat debatten når dette er utgangspunktet MDG velger å ta.

Les også Ambisiøs klimaplan som krever samarbeid med andre partier enn Frp

Ulrikke Torgersen (MDG) hevder feilaktig at regjeringen har brutt med klimamålet. Det er jo motsatt. Alle de foreløpige tallene og beregning fra forskningsstiftelsen Cicero viser jo at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sannsynligvis når klimamålet for 2020 – og det helt uten «hjelp» fra koronaviruset. Han blir da den første klima- og miljøministeren i Norge som faktisk når et klimamål. Det står dessverre i grell kontrast til MDG sitt utstillingsvindu Oslo. Klimagassutslippene der har økt de to siste årene.

Miljøpartiet med næringsvett

Torgersens påstand synes å hvile ene og alene på det faktum at Venstre ikke ville foreslå noen sluttdato for oljenæringen. Vi ønsker en mer gradvis overgang til fornybarsamfunnet, og derfor jobber vi med oppbygging av det grønne næringslivet. For Venstre så er det viktig at vi kutter utslippene, ikke utviklingen. Venstre er miljøpartiet med næringsvett.

Utslippene går ned med denne regjeringen. Norges rekordstore andel elbiler gir store CO₂-kutt i hele verden. Det er nå mer enn 365.000 elbiler på norske veier. Det er nå 72 el-ferger på vannet, både helelektrisk og hybrid-elektriske. I september får Rogaland verdens første hydrogenferge som regjeringen har fått på plass. Den blå-grønne regjeringen sitt arbeid med grønn skipsfart, lavutslippsteknologi, bioøkonomi og sirkulær økonomi bidrar til norsk konkurransekraft og arbeidsplasser i det grønne skiftet.

Venstre heier på små og store jobbskapere. Fordi verdier må skapes før de kan deles. Derfor arbeider Venstre både for utslippskutt og for å få til grønn vekst som sikrer velferd og bærekraft.