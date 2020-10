Slå ring om de utsatte, de leser kommentarfeltet, de også

NETTHETS: Kommentarfeltet under artikler om seksuelle overgrep fylles ofte opp av hets og hat mot den tiltalte. De færreste tenker på at slike kommentarer gjør vondt verre for dem som er utsatt for overgrep.

Det kan være vanskelig å forestille seg for noen, men den jobben vi gjør kan vanskeliggjøres av det kommentarfelt iblant kommuniserer om stemningen i folkedypet. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

Jan Flemming Raae Familieterapeut og faglig veileder ved SMISO-Rogaland

Her forleden gjorde jeg noe enkelte kanskje ville beskrevet som skadelig. Jeg leste gjennom flere hundre kommentarer i et kommentarfelt. Årsaken til at jeg valgte å utsette meg selv for det var en samtale jeg hadde tidligere i høst på jobb som faglig veileder på Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Rogaland

En familie jeg jobber med hadde nylig opplevd at saken der en av deres nærmeste var utsatt for seksuelle overgrep, hadde blitt omtalt i mediene. Personen som står tiltalt har og vært nær. En voksen tillitsperson. Kommentarfeltene var fylt med sinne, spesielt mot den tiltalte. Enkelte kommentarer gikk også mer personlig til verks, og antydet at barnet ikke hadde blitt beskyttet nok av sin familie. Jeg kan forstå menneskers behov for å ta avstand fra slike handlinger, og for å spekulere. Jeg ønsker å belyse hva slike kommentarer kan gjøre med menneskene som står i disse situasjonene.

Store svik og familietragedier

Jeg opplever det som et litt glemt aspekt at hver eneste straffesak angående seksuelle overgrep som omtales, ikke kun består av en tiltalt og en fornærmet part. De har mennesker rundt seg. Livshistorier. Med de menneskene vi på SMISO arbeider med, er det ikke sjeldent snakk om familietragedier, og ofte er det snakk om store svik. Vi sorterer den tunge materien av skam og skyldfølelse med menneskene som kommer til oss.

Det kan være vanskelig å forestille seg for noen, men den jobben vi gjør kan vanskeliggjøres av det kommentarfelt iblant kommuniserer om stemningen i folkedypet. For akkurat denne familien ble sinnet i kommentarene stein til byrden. De er heller ikke enestående i å fortelle om en slik belastning. Dette er vanlige mennesker som aldri har bedt om å bli omtalt i offentligheten, og grunnen for at de blir omtalt, er noe de ønsker aldri skulle ha skjedd.

De kan heller ikke tillate seg å være i sjokk eller sinne for alltid. De har omsorgsoppgaver, jobber og vanlige liv som de fortjener å leve. De vet at de ikke kan leve ut de hevn-fantasiene som kommentarfeltene iblant byr på, fordi det ville egentlig bare gjort vondt enda verre.

Vis heller støtte enn sinne

Jeg håper at det engasjementet jeg ser så mange føler på i saker som omhandler seksuelle overgrep, kan brukes til noe annet enn å uttrykke sinne og fortvilelse. Jeg er overbevist om at mange som engasjerer seg, har hjertet på rett sted og ville bidratt om de fikk sjansen, og jeg tror mange av kommentarene kommer fra en følelse av avmakt. For hva kan vi som lokalsamfunn egentlig bidra med?

Om du er en som skriver i kommentarfeltet, ta deg først og fremst god tid til å lese og sette deg inn i saken. Tenk gjennom hvem det eventuelt vil ramme, om du velger å skrive noe negativt.

Skriv gjerne støtteerklæringer. Vær med og vis familier som står i disse situasjonene hvor mange de har i ryggen når de går gjennom den belastningen vi vet en straffesak kan være. Vis dem at vi vil dem godt. Vis dem at selv om vi aldri helt kan vite hvordan landskapet ser ut for dem, så ønsker vi å forstå. Vis at vi ønsker å være der for dem.

Det er kanskje slik vi kan bidra til å gjøre det mindre vanskelig for de utsatte og deres familier å stå i den tunge prosessen som en rettssak ofte er. Det er slik dere kan hjelpe oss med å stå opp mot den skyldfølelsen, skammen og stigmaet som det å være utsatt for seksuelle overgrep innebærer, et stigma disse vanlige menneskene er nødt til å leve med hver dag. Det er slik vi gradvis kan bidra til et samfunn der mennesker som har opplevd overgrep føler seg sett, støttet og styrket, til å klare veien videre, uansett hva den bringer.

