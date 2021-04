Klimameldingen ble en historisk flopp

DEBATT: De grå partienes beskjed fra Stortinget var at neste generasjon må fikse klimaet.

«Det er dypt urettferdig at voksengenerasjon som preger Stortinget i dag direkte skyver klimaproblemet over på de unge», skriver Ulrikke Torgersen. Foto: Jarle Aasland

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

En torsdag i april i det avgjørende tiåret for klima, ble dagen hvor Stortinget bestemte seg for å skyve klimaproblemene over på min generasjon, nok en gang. I dag ble en mørk dag for klima. Selv om noen gode enkeltforslag gir visse lyspunkt, er hovedlinja fra dagens behandling at de store partiene ikke tør å ta tak i de aller største utslippene.

Grønt lys for mer leting

Det mest alvorlige er at oljepolitikken videreføres uten noen plan for planmessig nedtrapping. Stortinget ga i dag grønt lys til enda mer leting etter olje- og gassfelt i tillegg til at subsidiene til oljenæringen fortsetter. Brenningen av norsk olje og gass i utlandet står for ti ganger større utslipp enn alle utslippene fra norsk olje og gass til sammen og det er grundig dokumentert at redusert norsk oljeproduksjon vil gi reduserte globale utslipp. Allikevel gjør klimameldingen ingenting for å redusere denne produksjonen.

Hvis vi skal få utslippene raskt ned, er vi nødt til å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlige alternativer. Men de grå partiene på Stortinget gjør det motsatte og gir flertall for nei til begge deler. Forslaget om en forpliktende opptrappingsplan for CO₂-avgiften ble nedstemt. Det samme skjedde med MDGs forslag om å kutte kollektivprisene i hele landet med 20 prosent. Klimameldingen inneholder heller ikke en systematisk satsing på energisparing i bygg, solceller og annen teknologi for å spare strøm. Uten tydelige signaler fra Stortinget blir det vanskelig for både næringsliv, lokalpolitikere og folk flest å vite hva slags politikk man kan vente seg i årene som kommer.

MDG vil jobbe for at klimamålene nås i Norge, uten kjøp av kvoter fra EU. I vårt nye program skjerper vi klimamålene våre til 80 prosent innen 2030. Med en stor grønn gruppe på Stortinget kan vi rydde opp i klimapolitikken. Vi kan sørge for en reell satsing på havvind, hydrogen og batteriteknologi og bygging titusenvis av nye grønne arbeidsplasser. Vi kan stanse oljeletingen. Vi kan sikre en plan for stopp i motorveiutbygging og nedbygging av natur og storsatsing på sykkel og kollektivtransport.

Det er dypt urettferdig at voksengenerasjon som preger Stortinget i dag direkte skyver klimaproblemet over på de unge. Vi må ta regninga, og den blir dyr. EU skal være fossilfri innen 2050. Det krever modige politikere som tør. Det vi heller får servert er feige unnskyldninger og dyp ansvarsfraskrivelse.

De som har minst, rammes hardest

Overalt i verden er det dem som har minst fra før som rammes hardest av klimaendringene. I Norge kan det være alenemoren som ikke hadde råd til å forsikre huset mot vannskader i kjelleren. I Asia er det de som bor mest utsatt til som mister livet når de tropiske stormene kommer oftere og blir sterkere.

Klimameldingen var Erna Solberg, Sveinung Rotevatn og resten av regjeringens siste sjanse til å vise lederskap og handlekraft i klimasaken. Nå trenger Norge en ny klimapolitikk. Da må MDG bryte sperregrensen i valget til høsten.

