På rett vei, men vi må trå raskere

DEBATT: Tidenes sykkelsatsing, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide da han nylig la fram Nasjonal transportplan (NTP), samtidig som Statens vegvesen forutser liten eller ingen vekst i syklingen.

«Hver byvekstavtale og bypakke må inneholde en forpliktende tids- og investeringsplan for å bygge ut sammenhengende, separat sykkelveinett», skriver Jens Glad Balchen og Morgan Andersson. Foto: Shutterstock

Jens Glad Balchen Leder, Syklistenes Landsforening Rogaland

Morgan Andersson Generalsekretær, Syklistenes Landsforening

Skal vi se sykkelspor av satsingen, må vi få inn klare forpliktelser og en tydelig tidsplan i byvekstavtalen på Nord-Jæren og bypakken for Haugesund.

Ni prosent av alle reiser i Stavanger gjøres på sykkel, fem prosent i Haugesund og seks prosent i Sandnes. Dette er en svak økning de siste årene, men fremdeles et stykke unna både regionale og nasjonale målsettinger.

Målene må følges opp av konkrete planer og prioriteringer raskt.

Regjeringens mål er at 20 prosent av personreisene i byområdene skal være på sykkel, og tilsvarende åtte prosent på landsbasis. Dette er mål som vi i Syklistenes Landsforening har kjempet hardt for å beholde, og som vi gjerne skulle sett hevet.

Men målene må følges opp av konkrete planer og prioriteringer raskt. Vi må trå raskere. Konkret satsing på aktiv transport må økes, særlig når det gjelder utbygging av sammenhengende sykkelveier.

Nøkkelen til sykkelsatsing

Byvekstsavtalene og bypakkene er nøkkelen til systematisk satsing på sykkel og gange i byene. Avtalene sikrer nullvekstmålet, som betyr at all vekst i persontrafikk skal komme gjennom mer sykling, gange og kollektivtrafikk.

Regjeringen øker bidragene til byvekstavtalene og bypakkene, inklusive Nord-Jæren og Haugesund. Samlet satsing på byområdene i NTP er på om lag på 80 milliarder kroner de neste 12 årene.

Samferdselsministeren truer med å trekke tilbake bevilgninger som ikke brukes i tråd med regjeringens føringer om flere motorveier eller reduserte bompenger. Samtidig følger det knapt med noen krav til hvordan byene skal bruke 80 milliarder kroner i prosjektene, som inkluderer både motorveier og sykkelveier.

Nå må det bestemmes hvor mye penger som faktisk skal gå til sykkel, slik at vi vet at det blir en sykkelsatsing. Hver byvekstavtale og bypakke må inneholde en forpliktende tids- og investeringsplan for å bygge ut sammenhengende, separat sykkelveinett. Det er ingen grunn til å toe sine hender.

Ny mulighet

Dette er en ny mulighet for den enkelte kommune og det enkelte byområde til å sikre lokal byutvikling og lage effektive og grønne transportkorridorer. Her må de lokale politikerne følge opp. Vi i Syklistenes Landsforening har mange forslag til konkrete prosjekter, valg av løsninger og sammenknytting av sykkelveinettet i regionen, for eksempel ved å gjøre gamle bilhovedveier om til grønne transportkorridorer for gående og syklende.

Dersom ambisjonsnivået i NTP følges opp både sentralt og lokalt, er det en god sjanse for at vi kan målet om at flere sykler og går, både for helsa, bymiljøet og klimaets skyld.