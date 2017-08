Ferdinand Finne skrev at «Livet kan være vanskelig å forstå, man vet ikke alltid hvilken vei man skal gå. Husk da at veien blir til mens man går, og at man blir rikere av hver erfaring man får». I en reiseskildring og selvbiografi er dette ord til ettertanke for de fleste av oss, men det blir tragisk når planlegging av traseer for kollektivtrafikken i Stavanger preges av tilsvarende holdninger til de utfordringer som oppgaven medfører.

Hva er det som foregår?

Huseiere, entreprenører og oljeselskap er avhengig av å etablere planer som så er gjenstand for godkjenning før man starter byggearbeider. Men slike prosesser gjelder tydeligvis ikke for bussveien i Stavanger. Hva i all verden er det som foregår? Nå har det pågått veiarbeid gjennom Hillevåg i snart ti år uten at man har definert forbindelsen i begge ender. Det er ikke etablert hvordan bussveien skal passere Jåttåvågen – og det kommer opp nye forslag med trafikkavvikling over Domkirkeplassen. Dette skjer i 2017, åtte år etter at Konseptvalgutgredning (KVU) for Transportsystemet for Jæren slo fast at «Spesielt fremkommelighetsproblemene og manglende prioritering i Stavanger sentrum som hovedknutepunkt, medfører at forsinkelser forplanter seg videre i systemet».

Forventer mer

En ting er at man blir rikere av erfaring, men vi som er trafikanter og skattebetalere, forventer at de som forvalter våre midler gjør en bedre jobb.