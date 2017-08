I stedet for å ta ansvar og rydde opp i den urettferdige utviklingen av pensjonene, angriper Høyre Arbeiderpartiets forslag til løsninger i Aftenbladet 22. august.

Ap ble nedstemt

For å forhindre urimeligheter overfor pensjonistene, foreslo Arbeiderpartiet at trygdeoppgjøret må legges frem som egen sak for Stortinget. Med stortingsbehandling av trygdeoppgjøret, ville det vært mulig å korrigere for uheldige utslag av beregningsmodellene. Dessverre ble forslaget nedstemt av stortingsflertallet ledet an av Høyre og Frp.

I 2016 foreslo Ap å øke minstepensjonen med 4000 kroner. Heller ikke dette forslaget fikk regjeringspartienes støtte. Arbeiderpartiet foreslår å endre reguleringen av pensjoner slik at pensjonistene i fremtiden ikke går i minus når andre innbyggere får lønnsvekst. Dette forslaget forsøker Høyre nå å fremstille som et ran.

Bakgrunnen for dagens situasjon er at de økonomiske forholdene har endret seg mye siden regjeringen Stoltenberg la frem forslaget til dagens alderstrygd den 13. februar 2009. Målet var at pensjonene skulle øke i forhold til gjennomsnittet av lønns- og prisstigningen, beregnet som 0,75 prosent lavere enn lønnsveksten. Anslaget stemte bra med situasjonen på den tiden det ble foreslått. I de senere år, har reallønnsveksten vært lavere enn 0,75 prosent og gitt nedgang i pensjonistenes realinntekter.

Arbeiderpartiets forslag vil medføre at pensjonistene alltid får økt sin kjøpekraft, så lenge vi har reallønnsvekst.

Tendensiøse regneeksempler

Regjeringen har hatt fire år på å sikre pensjonistene en rettferdig inntektsutvikling, uten å gjøre noe som helst med saken. Dagens pensjonister får verken mer eller mindre utbetalt selv om Høyre lager aldri så mange hypotetiske regnestykker. Pensjonistene vil tjene på Ap sitt forslag. Høyre og Frp bør også i valgkampen holde seg for gode til å komme med tendensiøse regneeksempler og skrekkpropaganda.