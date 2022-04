Astrups vindkraftsatsing viser en suveren forakt for velgerne

VINDKRAFT: Ved å presse gjennom en vindkraftutbygging på land viser Astrup og Høyre en dyp forakt for velgerne, lokaldemokratiet og respekten for å bevare natur og miljø. Det har vært stor lokal motstand mot disse gigantiske vindturbinene.

Produksjonsavgiften vil ikke stå i noe rimelig forhold til de ulempene og naturødeleggelsene som vindkraft på land vil medføre. Vindkraft på land bør bli avgjort ved folkeavstemning.

Debattinnlegg

Thor Krefting Nissen Oslo

Hilde Øvrebekk tar opp Nikolai Astrup (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sitt totalt uansvarlige forslag om vindkraftutbygging på land som man ikke gikk inn for i høstens valg.

Uttalelsen om «grundigere prosesser og større lokal medvirkning» er bare floskler. Man snakker om at kommunene skal få en produksjonsavgift ved å avgi områder til landvind, men nivået på denne produksjonsavgiften vil regjeringen selv sette, og den vil bli moderat. Det betyr i praksis at regjeringen bare i forakt vil kaste 30 sølvpenger etter kommunene, noe som kommunene og dets innbyggere bør avslå blankt.

Produksjonsavgiften vil ikke stå i noe rimelig forhold til de ulempene og naturødeleggelsene som vindkraft på land vil medføre. Vindkraft på land bør bli avgjort ved folkeavstemning i kommunen der 75 % av kommunens innbyggere bør gi aksept. Det er også en bløff at Norge trenger mer kraft. Det vi ikke trenger er kraftslukende datasentre, elektrifisering av sokkelen, ei heller ikke batterifabrikker da strømmen heller sannsynligvis kan bli utnyttet mer effektivt og gi flere arbeidsplasser ved å bli brukt på flere andre aktiviteter.

Det Astrup, Ap, KrF, Venstre og MDG heller burde konsentrert seg om er å få reversert Energiloven. De bør si opp ACER-avtalen og strømeksporten til EU gjennom eksportkabler som bare gir høyere strømpriser for norsk industri, forbrukere og offentlige virksomheter her hjemme. Det ønsker derimot verken Høyre, Ap, KrF, Venstre eller MDG, da det er viktigere å tilfredsstille EUs politikk enn å ta vare på interessene til norsk industri og norske forbrukere.

Derfor ender man opp med den lettvinte løsningen med å gjenta den feilaktige påstanden om at Norge trenger mer kraft for å berettige utbygging av mer landvind og havvind. Nikolai Astrups uttalelser viser i alle fall at han ikke har noe ønske om å respektere lokaldemokratiet og velgernes ønsker.

Vindkraft på land bør bli avgjort ved folkeavstemning i kommunen der 75 % av kommunens innbyggere bør gi aksept.

