Vi må aldri igjen stenge ned så viktig næringer som reiseliv og kultur

KRONIKK: Med den forferdelige pandemien har folk har fått øynene opp for hvilken verdi det lokale reiselivet og kulturtilbudet har. Det gjør Stavanger til et godt sted å bo og besøke, og har stor betydning for folks sosiale liv og mentale helse.

Hilde Søndervik i Gamle Stavanger, i juli 2020: «Alle som flytter hit, vet at det er mye turister på sommeren. Jeg savner dem i år. Pulsen og livet i byen mangler. Det er trist for alle de lokale som lever av turisme.»

Hanne N. Berentzen Nestleder i NHO Reiselivs regionstyret Vest

Kristin Krohn Devold Adm. direktør, NHO Reiseliv

Ting vi før tok for gitt ble plutselig revet bort fra oss da hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur ble delvis eller helt stengt ned. Det er dette som gjør at Stavanger er et godt sted å bo og besøke, og ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av NHO Reiseliv, er det dette vi har savnet aller mest under pandemien: Frihet til å reise, oppleve nye ting, dra ut og spise, danse og dra på konsert.

Etter to mørke år med sosial nedstenging møtes vi endelig igjen, vi danser, opplever, nyter å være sammen. Reiselivet og serveringsbransjen i Stavanger er utrolig takknemlig for den støtten fra lokalbefolkningen under pandemien, og vår oppfordring er å fortsette å støtte dine lokale favoritter. For selv om meteren er borte og hoteller, restauranter, uteliv og kultur endelig får lov til å drive som normalt, vil det ta tid for mange å hente seg inn igjen.

Sterkest vekst lokalt

Nordmenn har virkelig fått øynene opp for Norge som ferieland, og mange har feriert i Stavanger-regionen under pandemien. Ifølge en fersk undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer forventer over halvparten av reiselivsbedriftene i Rogaland at det også i år blir flest nordmenn som besøker eller benytter seg av deres tilbud og aktiviteter. Ingen av respondentene forventer at de utenlandske turistene kommer tilbake for fullt i sommer. Reiselivsbedriftenes prognoser bekreftes av en undersøkelse som viser at nær halvparten av oss nordmenn vil fortsette å feriere i Norge fremover fordi det føles tryggere enn å dra til utlandet.

Det blir spennende å se om pandemien fører til varige endringer i folks reiseadferd og preferanser, men én ting er sikkert: Behovet for å møtes, være sosiale, reise, utforske og oppleve nye ting har aldri vært sterkere. Aldri før har reiseliv og kultur vært viktigere, og vekstpotensialet er enormt.

En fersk rapport fra analysebyrået Menon Economics estimerer at norsk reiselivs omsetning vil øke med 45 prosent frem til 2030. Videre estimerer Menon at det er vi nordmenn som kommer til å være det aller viktigste markedet for norsk reiseliv i årene som kommer. Det forventes en stor vekst innen feriemarkedet spesielt, og aller sterkest vekst blant lokalbefolkningen. Det er mange som har oppdaget at man ikke nødvendigvis trenger å reise langt for å få den perfekte sommerferien, eller helgeturen med gode venner.

Stavangers mange særpreg

Populære attraksjoner som Preikestolen, fantastiske opplevelsesbedrifter som Flor og Fjære og moderne hoteller som Scandic Hotel Forus har bidratt til å bygge Stavanger til et attraktivt reisemål, både for forretningsreisende og ferierende turister. Før pandemien tiltrakk Stavanger seg et stort antall tilreisende årlig, og Menon Economics beregner at tilreisende la igjen i overkant av 2,3 milliarder kroner i forbruk innen overnatting, servering og opplevelser i Stavanger (2018).

Det kan ta litt tid, men Stavanger-regionen vil igjen myldre av turister i fremtiden – også utenlandske besøkende. Ifølge Menon vil vi se en vekst av utenlandske turister til Norge på over 50 prosent frem mot 2030. Eksportinntektene fra utenlandske gjester vil vokse fra 59 milliarder kroner i 2019 til 90 milliarder kroner i 2030.

Aktiviteter og opplevelser i norsk natur kommer til å bli mer og mer populært, men også det urbane Norge, og her har Stavanger mange særpreg – et variert kulturtilbud, en rekke museer, gallerier, teaterforestillinger og festivaler. Videre har Stavanger blitt en matregion med Michelin-restauranter og Gladmatfestivalen. Gamle Stavanger regnes blant Europas best bevarte trehusbebyggelser, og byen har nærhet til Lysefjorden, Preikestolen, Kjerag og flere andre kjente turistattraksjoner.

Verdien av sosiale møteplasser

Koronakrisen har rammet reiseliv og kultur spesielt hardt. Nå er det viktig at både lokale og nasjonale politikere støtter opp om disse to bransjene i gjenreisingsfasen, og sier ja til lokale initiativ som skaper arbeidsplasser og verdiskaping lokalsamfunnet er avhengig av.

For reiselivet er kommunens beste venn. Stavangers reiseliv sysselsetter 5670 ansatte som genererer 183 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunen (2019). Flere turister er positivt og bra for kommunen fordi det betyr flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa.

Og flere arbeidsplasser gir økt bolyst. Det er hoteller, restauranter, kultur og uteliv som gjør at Stavanger er et godt sted å bo, og en attraktiv by å besøke. Det er disse arenaene som gir oss påfyll, mening med livet, sosial glede og lykke.

Det har pandemien lært oss, og det må vi huske på skulle det oppstå nye virusvarianter eller pandemier i fremtiden: Vi må aldri igjen få en nedstenging av en hel næring som er så viktig for folks sosiale liv og mentale helse.