Hvem kan gi fra seg sine kjære barn?

AFGHANISTAN: Er det Taliban, eller i realiteten mennesker som Kamelia og hennes barn, som kommer til å lide av at Vesten stenger pengestrømmen til Afghanistan?

Noen afghanske foreldre satser på at barna deres får det bedre alene i et fremmed land, reddet fra Kabul av fremmede soldater.

Afghanistan gjennomgår en usedvanlig vanskelig og historisk tid i disse dager. Taliban, en ekstrem religiøs gruppering, har tatt over makten i landet fra Ghanis regjering – til tross for mangeårig støtte fra Nato.

Årsaken forenkles til at regimet var korrupt, og at tilliten mellom ulike statsorganer forsvant. Derfor kunne Taliban erobre landet relativt lett, uten særlig motstand.

Realiteten er imidlertid ganske så annerledes. I realiteten er det nemlig en sammensatt krig, en krig som stammer helt tilbake fra 1979, hvor flere stormakter, slik som Russland, Vesten (med USA i spissen), Pakistan og Iran har vært involvert, og spilt sine ulike roller opp igjennom årene.

Foreldrene

Vi ser at afghanske, mindreårige barn fraktes ut av landet – uten foreldre, og uten anelse om hvor flyet de settes på kommer til å lande. Slik ser mediebildet fra Kabul flyplass i 2021 ut.

Skal vi være fornøyd med at enkelte, uskyldige og skrekkslagne barn kommer seg i sikkerhet?

Hvordan skal vi forsøke å tolke dette, når vi samtidig må stille oss selv spørsmålet om hva slags foreldre det er som kan gi fra seg sine kjære barn – uten kjennskap til eller forkunnskap om hva slags framtid barna kommer til å få?

Dette skisserer et dystert bilde, som sier mye om hvordan disse desperate foreldrene vurderer framtiden, og oppvekstvilkårene i et Afghanistan under Talibans regime.

Får ikke penger

Den 15. august stoppet president Bidens regjering Talibans tilgang til afghanske valutareserver i amerikanske banker. Og folk som vil støtte sine familier i Afghanistan fra utlandet, kan ikke lenger sende penger via for eksempel betalingsformidleren Western Union eller via banker. Alt dette tyder på at de kommende dagene og ukene vil være preget av en underliggende og kvelende stillhet – før det begynner å storme.

Økonomien kommer til å kollapse i landet når Taliban ikke får støtte fra det internasjonale samfunnet, etterfulgt av at valutaen afghani vil få en dramatisk nedgang i verdi. Hva skjer da?

Ser foreldrene – de som sender barna sine av gårde til ukjent jord med tilfeldige fly – også slike framtidsbilder? Eller er disse barna allerede blitt foreldreløse av Taliban eller andre? Hva er egentlig den utløsende faktoren, og hvordan kan dette skje?

Hvem får lide – egentlig?

Kamelia (45) ringer og forteller til sin tante i Norge at mannen hennes er hentet av Taliban, og at han har vært sporløst forsvunnet i flere uker. Han jobbet som journalist i hjembyen sin. Kamelia har jobbet i flere år som inspektør og lærer på en videregående skole for jenter, men nå tør hun ikke gå på jobb lenger. Hun har fire små barn og er forsvarsløs i dagens afghanske samfunn. Samtidig er hennes nærmeste på flukt.

Tanten kan ikke engang støtte Kamelia økonomisk fra Norge, siden bankene sanksjonerer Taliban. Er det Taliban, eller i realiteten mennesker som Kamelia og hennes barn, som kommer til å lide?

764 år gamle visdomsord

Det er hjerteskjærende for meg å følge fødelandet mitt så hjelpeløst, her fra mitt trygge Norge. Denne opprivende følelsen leder meg til det berømte diktet fra Saadi Shirazi (f. 1183), som står skrevet over inngangen til FN og Unesco i New York.

Diktet, skrevet i år 1257, ble i sin tid sendt ut som en persisk melding – oversatt til 55 språk – til avsidesliggende områder i verdensrommet ved hjelp av Nasa Voyager webhotell. Det er oversatt fra farsi til engelsk av M.-H. Aryanpoor (f. 1925), og president Barack Obama leste verset i nyttårstalen sin i 2009 (Wikipedia).

Human beings are members of a whole,

In creation of one essence and soul.

If one member is afflicted with pain,

Other members uneasy will remain.

If you've got no sympathy for human pain,

The name of human you cannot retain!

Snu ikke ryggen til!

Jeg vil oppfordre alle land til å holde grensene åpne og ta imot afghanske flyktninger som flykter fra 40 år med vold og forfølgelse. Det er ikke tiden for å snu ryggen til afghanere og afghanske flyktninger.

