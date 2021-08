Kontantstøtten sikres bare av KrF

DEBATT: I Aftenbladet 12. august hevder Alice Braarvig at samtlige partier ønsker å fjerne kontantstøtten. Det stemmer ikke.

«Jeg er glad for at KrF har sikret familier valgfrihet gjennom kontantstøtte i over 20 år, og at vi har økt den til kr 7500 i måneden», skriver Hadle Rasmus Bjuland.

Hadle Rasmus Bjuland 2. kandidat på Rogaland KrFs stortingsliste og nestleder i KrFU

KrF har kjempet og fortsetter å kjempe for kontantstøtte for ettåringer. Én av grunnene til det er nettopp det som Alice Braarvig løfter fram at ved å avskaffe kontantstøtten frarøver foreldre muligheten til å tilbringe viktig tid i den første fasen til barnet.

Barn er forskjellige, og noen ettåringer trenger litt lengre tid hjemme med mamma eller pappa. Dette burde være en valgfrihet som tilbys alle, ikke bare de med god råd.

KrF vil ikke bruke familiepolitikken som et middel til å oppnå likestillingsmål eller mål om styrka arbeidslinje. Å etablere familie er viktig i seg selv, og den første småbarnsfasen er altfor viktig til å overstyres. KrF vil jobbe for at arbeidslivet skal tilpasse seg familielivet – ikke omvendt.

Den valgfriheten kontantstøtta gir, er viktig, fordi familier er forskjellige. Det kan ikke være slik at det bare finnes én måte å organisere et familieliv på.

Kontantstøtte er mindre kostbart for kommunene enn barnehageplass. Støtten vil heller aldri være noe lukrativt valg, ingen vil velge det for pengenes skyld. For de som opplever at barnet ikke er klart for barnehage eller ønsker mer tid sammen. er det kanskje nok til at de ved en sparsommelig livsstil kan velge nettopp det.

Jeg er helt for barnehager og vil alltid jobbe for nok barnehageplasser og god kvalitet i tilbudet som gis, men jeg synes samtidig at en moderne familiepolitikk må legge til rette for at familier er forskjellige og trenger ulike løsninger.

I et langsiktig samfunnsøkonomisk perspektiv vil det lønne seg å investere i familiene, og å sikre ordninger som gir valgfrihet og fleksibilitet, litt mer tid sammen – ja, gi dem litt slækk. Ikke minst vil vi neppe se at fødselstallene øker dersom vi forventer at alle skal løpe i det samme hamsterhjulet.

Jeg er glad for at KrF har sikret familier valgfrihet gjennom kontantstøtte i over 20 år, og at vi har økt den til kr 7500 i måneden. Vi vil fortsatt holde den høyt i våre prioriteringer fremover, fordi det er viktig å styrke familiene. Når nesten alle partier vil vrake kontantstøtten, viser det at dersom man er opptatt av valgfrihet i småbarnsfasen, så betyr det at du må gi din stemme til KrF ved høstens valg.

Kontantstøtte er mindre kostbart for kommunene enn barnehageplass.