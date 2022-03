Dagen etter luredagen er til for faktasjekking!

DEBATT: Snart viser kalenderen 2. april. Dette er den internasjonale faktasjekkedagen da sannhet står i sentrum, i motsetning til 1. april som brukes til jug og fanteri.

Politikere med nasjonal eller internasjonal eksponering må passe seg. For ikke lenge siden fjernet Meta/Facebook en «deep fake» av Ukrainas president Vladimir Zelenskyj. (Skjermdump fra Twitter)

Michael Bergstrøm Morrison Student ved UiS

2. april skal vi minne oss selv på hvor viktig det er med verifiserte kilder, og hvordan man veier forskjellig informasjon opp mot hverandre. Denne dagen har ikke fått mye oppmerksomhet i Norge, så dette er mitt bidrag i den retningen.

Anerkjente nyhetsmedier og verifiserte kontoer på sosiale medier kjennetegnes av det blå avhukingstegnet og bør vektlegges tyngre enn kommentarfelt og blogger. Dette blir viktigere og viktigere i tiden som kommer ettersom teknologien forbereder seg og «deep fakes» øker i omfang.

Lett å spre falske budskap

1. april er en gammel tradisjon, kjent i historien fra så sent som 1500-tallet, mens faktasjekking mot fake news først ble et dagligdags begrep etter 2016. Siden da har verden fått øynene opp for hva teknologiens utvikling har å si for vårt samfunn, og hvor raskt man kan få spredt falske budskap ved hjelp av hverdagslig teknologi. Et annet produkt av denne utviklingen er begrepet «deep fake», som er et teleskopord, sammensmeltet av «deep learning» og «fake news».

Dette blå verifiseringsmerket (blått avhukingstegn) er beviset på at en konto er ekte. (Skjermdump fra Norsk senter for informasjonssikring)

«Deep learning» er en underkategori av maskinlæring som enkelt kan forklares ved å sammenligne programvare som et spedbarn som lærer sitt første ord, f.eks. «hest». Ved å peke på ting og si ordet «hest», vil barnet sakte, men sikkert bli veiledet til å skjønne hva en hest er, og hva en hest ikke er. Slik lærer også maskiner seg å lage «deep fakes», som er videoer og snutter av ekte personer, som er animert til å si eller gjøre ting de ikke har gjort på en veldig realistisk måte.

Hvis man har mye tilgjengelig video og bilder av en person, kan man nå ganske enkelt bruke dette arkivet til å trene programvare til å lage en falsk video av noen – der programvaren vil sjekke den genererte videoen mot arkivet for å se om det ligner, og så eventuelt gjøre korrigeringer. Det er dette som er den store forskjellen fra Snapchat-filtre som i seg selv ikke søker å være mest mulig realistisk. Du, jeg og hvermannsen er ikke særlig sårbare for «deep fakes», vi er verken viktige nok til å bli et mål – ei heller eksisterer det nok video til å lage en overbevisende snutt til slutt.

Falsk video av Zelenskyj

Politikere med nasjonal eller internasjonal eksponering må derimot passe seg. For ikke lenge siden fjernet Meta/Facebook en «deep fake» av Ukrainas president Vladimir Zelenskyj. Dette klippet på rundt ett minutt ble først publisert på nettsiden til ukrainske TV24 av en hacker, og så ble budskapet spredt rundt via sosiale medier. På klippet så det ut som Zelenskyj ba militæret og befolkningen om å legge ned våpnene og dermed akseptere russisk okkupasjon. Denne historien gir gjenklang til 2019, der Dagbladet ble hacket og en artikkel om at statsministeren støttet pedofili fikk ligge ute på åpent nett en stund. Fremover vil det derfor være enda viktigere å sammenligne informasjon fra flere autoriserte kilder før man gjør seg opp en mening eller handler. Da er 2. april faktasjekkedagen en fin mulighet å minne venner og bekjente om dette.

