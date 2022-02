Rogaland Høyre fortjener all den ros de kan få!

DEBATT: De som kjenner meg, vet at jeg ikke har for vane å skrive rosende leserinnlegg om Rogaland Høyre i Aftenbladets spalter. Men nå fortjener partiet all den ros de kan få.

«Elektrifisering av sokkelen er et meningsløst grønnvaskingsprosjekt av verste merke, som vil medføre enorm skade for både folk og bedrifter i Norge», skriver Mímir Kristjánsson i Rødt.

Mímir Kristjánsson Rødt

Etter initiativ fra min gamle hovedmotstander i Stavanger-politikken, John Peter Hernes, har nemlig fylkeslaget nå snudd og gått inn for å revurdere effektene av elektrifisering av sokkelen.

Medføre enorm skade

Det er et klokt og viktig vedtak, og det er bare å krysse fingrene for at Høyre også nasjonalt vil følge etter fylkeslaget i energifylket. Elektrifisering av sokkelen er et meningsløst grønnvaskingsprosjekt av verste merke, som vil medføre enorm skade for både folk og bedrifter i Norge.

Selv om elektrifisering isolert sett kan gjøre mye for det norske klimaregnskapet, er den globale klimaeffekten minimal. Som kjent vil gassen vi ikke bruker på plattformene bare sendes ut av landet til forbrenning i Europa i stedet.

Derimot er konsekvensene for norsk industri og norske husholdninger alt annet enn minimale. Dersom sokkelen skal elektrifiseres fra land, kan vinterens stormfull strømpriskrise fort framstå som en flau bris. Det er ingen tvil om at olje og gass vil bli mindre viktig for Norge de neste femti årene enn det har vært de foregående femti. Da kan vi ikke spille hasard med den kraftkrevende industrien ved å gjennomføre en elektrifisering som kan sende strømprisene til himmels. Kostbart for skattebetalerne er det også.

Grunn til å heie på Hernes

Fra før har Rødt og Frp sagt nei til elektrifisering av sokkelen. SV og MDG sier nei til elektrifisering fra land. Dersom Høyre nå kommer etter, er det virkelig håp om at vi kan få snudd stortingsflertallet i denne viktige saken. Det er derfor all grunn til å heie på John Peter Hernes og resten av Rogaland Høyre fram mot partiets landsmøte i vår – uansett om man er rød, blå, grønn eller grå.

