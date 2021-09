Må virkelig alle barn gjennom denne likhetsmaskinen?

«For en ungdom holder det ikke med brunt pakkepapir. Etter noen tårer og mye tennes gnissel må foreldrene selvsagt gå med på å anskaffe tidsriktige boksokker til fem hundre kroner», skriver Maria Larsen.

Debattinnlegg

Maria Larsen Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Kjære skoleledere! Har dere egentlig en anelse om hva skolestart betyr for familiene? Tolv skolebøker deles ut, riktignok gratis, men med beskjed om at disse skal ha smussomslag. For en ungdom holder det ikke med brunt pakkepapir. Etter noen tårer og mye tennes gnissel må foreldrene selvsagt gå med på å anskaffe tidsriktige boksokker til fem hundre kroner. Hvor ble det av gratisprinsippet som skulle hindre at sosiale forskjeller blir så åpenbare?

Og så, innpakket i fristende formuleringer om hvilken betydning de Nasjonale prøvene har for «å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter», kommer formaningene: I strid med barns medfødte driv til å erobre verden med nysgjerrighet og lyst til å lære, skal alle øve til de nasjonale testene. Våre barn skal måles ved hjelp av flervalgsoppgaver og tall. Klikk, klikk – bevis at du er en føyelig etterplaprer og bidrar til å forbedre skolens PISA-renommé. Når voksne utvikler egenart, har sunne interesser, får personlighet og tar individuelle livsvalg, synes vi disse er forfriskende vellykkede forbilder. Må virkelig alle barn først gjennom denne likhetsmaskinen?

Og så leksene som både elevorganisasjoner og sannsynligvis et flertall av foreldrene opplever som et konfliktfylt mas uten verdi for dannelsen. Forskning, Facebook-grupper, organisasjoner stiller seg kritiske til nytten av disse daglige prøvelsene som slår så uendelig forskjellig ut i de tusen hjem.

Våre barn skal tidsnok inn i forbruks- og tilpasningsgaloppen. Dette er ikke den skolen vi ble lovet.