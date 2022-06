Skriving har sin plass i skolen!

DEBATT: Tusen takk til Vilde Fuglestad Askeland på 11 år for et godt innlegg om at hun ønsker mer skriving for hånd i skolen. Hun har viktige poenger, som jeg er enig i.

Det er veldig bra at skoleelever skriver sine meninger i avisen. Stavanger kommune skal lytte til barn og unges mening.

Eirik Faret Sakariassen Leder av utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)

At det brukes Chromebook i skolen er det et bredt flertall bak, men jeg mener at også skriving for hånd er veldig viktig. Det viser også en del forskning. Forskere ved NTNU har funnet ut at barn lærer og husker mer når de skriver for hånd.

Selv om skolen og samfunnet blir mer digitalt, har både skriving og skolebøker sin plass i skolen. Jeg håper mange rektorer og lærere leser innlegget Vilde skrev og diskuterer det. Kanskje kan man bruke blyant og ark litt oftere?

SV og samarbeidspartiene vedtok i siste kommunestyremøte å bevilge 33 millioner kroner til nytt skolemateriell. Vi har bedt om at dette fortrinnsvis brukes til skolebøker, nettopp for å sikre at ikke alle læreverktøy er digitale.

