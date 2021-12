Hvorfor brukes ordet kohort?

DEBATT: Det er kommet et nyord inn i norsk språk. Kohort, som også Aftenbladet har tatt i bruk.

«Hadde statlige Folkehelseinstituttet glemt det norske ordet gruppe?» spør Erling Sømme Kielland.

Debattinnlegg

Erling Sømme Kielland Randaberg

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Senest i en artikkel den 9. desember under overskriften: «Innfører gult nivå på skolene.» Her står det: «Hele klasser regnes for en kohort» og «To korhorter kan samarbeide utendørs.»

Våren 2020 gikk en debatt om bruken av ordet kohort knyttet til korona-informasjon i mediene.

Flere språkforskere tok til ordet, og så vidt jeg kan se, var det stor skepsis til bruken av ordet i norsk skriftsammenheng. Journalist og redaktør i Aftenposten, Per Egil Hegge, skrev bl.a.:

«Når folk bruker et slik ord, er det en form for jåleri. De vil vise at de kan vanskelige ord» og videre: «Skal du skrive en artikkel om romertid, så er det formålstjenlig å bruke, men praktisk uanvendelig, om en skal redegjøre for f.eks. en barnehage. (Eller her skole)» «Ordet betyr rett og slett gruppe. Hvorfor ikke bruke det i koronasammenheng?» spurte Hegge.

Hvem fant først ut at fremmedordet kohort var utmerket til bruk i formidling av koronatiltak i vårt land? Jo, Folkehelseinstituttet som mente ordet var dekkende for tiltak i bl.a. barnehager og skoler, reservert strenge gruppeinndelinger av smittevernhensyn.

Hva var en kohort? Da må vi tilbake til romertiden hvor kohort var den grunnleggende militære enheten i en romersk legion under den andre puniske krig (218-201 f.kr.- og i påfølgede militæraksjoner. Kohorten besto av 480 infanterisoldater som igjen var inndelt i underavdelinger.

Hadde statlige Folkehelseinstituttet glemt det norske ordet gruppe som betyr det samme som kohort – og alle vet hva betyr?

Så vidt jeg kan se, var det stor skepsis til bruken av ordet i norsk skriftsammenheng.