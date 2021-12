Skal vi fly en sniffedrone for miljøet, Hareide?

DEBATT: Velkommen på jobb som ny sjøfartsdirektør, Knut Arild Hareide, og velkommen til å brette opp ermene for å sikre null utslipp til luften fra skipsfarten.

– Det haster med å få ned utslippene, skriver Kristin Alne som ønsker en prat med Knut Arild Hareide (bildet) så snart han er på jobb i Haugesund.

Kristin Alne Administrerende direktør for Nuaer AS

Det er allment kjent at svoveldioksid er assosiert med helseskader og premature dødsfall. Heldigvis går de menneskeskapte utslippene av denne gassen ned ved at det forbrennes mindre kull og tungolje i vestlige land. Likevel vet vi at det fortsatt syndes ute på de syv hav. Hvor mye har ingen helt oversikt over. Men det forringer luftkvaliteten lokalt og globalt, og det kan avsløres ved bruk av sniffedroner.

Sjøfartsdirektoratet var tidlig ute med anskaffelse av sniffedroner, og har bøtelagt svovelsyndere på vei inn i norske fjorder med opptil flere hundre tusen kroner. La oss bli enda bedre på å fange disse sjørøverne som tar fra oss den friske luften!

Verdensledende

Norske droneselskaper er verdensledende på nettopp denne teknologien, og er i ferd med å ta markeder både i EU og USA for å hjelpe myndighetene med å håndheve regelverket. Vi vil invitere deg til å sikre at vi også her hjemme følger opp skip i norske farvann og havner.

FNs internasjonale maritime organisasjon (IMO) har satt en global maksgrense på 0.5 prosent svovelinnhold i drivstoff fra 1. januar 2020. Kravene innebærer at skipsfarten må gå over til lavsvovel-drivstoff eller installere kostbare renseanlegg som fjerner svovel fra eksosgassen. Økte driftsutgifter er lite tiltalende i en bransje med høy konkurranse så lenge sjansen for å bli tatt er lav.

Europas ledende droneselskap, Nordic Unmanned (NU), har siden 2019 bistått europeiske myndigheter med å identifisere svovelsyndere ved hjelp av sniffedroner, slik at havnemyndigheter kan gå målrettet til verks når disse skipene legger til kai. I høst valgte NU å styrke satsingen ved å etablere et eget datterselskap, NUAer, som skal rendyrke og skalere sniffetjenesten globalt. Teknologien er godt tilpasset maritim sektor, og dataene gir både myndigheter, rederier og olje- og gassoperatører verdifull innsikt som trigger handling.

Trenger både gulrot og pisk

Skal vi oppnå FNs bærekraftsmål, trenger vi både gulrot og pisk. Vi må motivere aktørene i maritim sektor til å følge strengere krav og samtidig straffe de som bevisst synder. Nå har oppstartsselskapet NUAer muligheten til å ta en ledende posisjon i å levere utslippsmålinger ved bruk av sniffedroner. Det er en grønn forretningsideologi som overgår de mest spennende thrillerne på Netflix.

Nordic Unmanned og NUAer opererer i et globalt marked. Synderne kjenner ingen landegrenser. Vi vil gjerne invitere oss på en kaffeprat hos deg Knut Arild, så snart du er på jobb i Haugesund. For det haster med å få ned utslippene, og vi har ingen tid å miste.