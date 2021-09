Tanker om etterpå og nå

DEBATT: I mars 2020 skrev jeg kronikken «Tanker om håp i en vanskelig tid». Det var da gått ti dager siden Norge stengte ned, og vi var alle preget av usikkerhet og uro.

Silje Trym Mathiassen Dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter, Stavanger og PhD-stipendiat i religionsvitenskap ved UiS

Som prest ble jeg nedringt av mennesker som var engstelige, ensomme og fortvilte – og som trengte noen å snakke med. Kirken, som til alle tider har vært et åpent rom i krisetider, ble stengt. Eller riktigere; kirken som fysisk rom ble stengt. Men vi var mange prester og diakoner som åpnet andre rom, rom for samtaler og bønn og refleksjon; fra kjøkkenbord, på zoom og på turer med to meters avstand møtte vi mennesker, snakket sammen, delte tanker – og forsøkte å skape håp. Håp om at ting skulle bli normalt igjen.

Hvilken normal vil vi skape?

Men normalt, hva er det? Og er det normalen slik den var før mars 2020 vi vil tilbake til? Nå som alt åpnes opp, hva åpner seg i oss av undringer og refleksjoner? Alt vi erfarer i livet former oss. Også denne pandemien vil forme oss. Hvilke endringer tar vi med oss videre? Hva tåler vi av sykdom på et individuelt og kollektivt nivå? Hva tåler vi av uenigheter og ulike virkelighetsforståelser? Og hvordan kan vi møte hverandre på tvers av alle skillelinjer med åpne armer nå som etterpå er blitt til nå? Det er noe sårbart i dette. Det vet vi mer nå enn før. Det er også noe helt livsnødvendig viktig i det.

Mer enn håp

Alt blir bra, sa vi. Men alt ble ikke bra for alle. Vi skal ikke glemme de som mistet sine kjære i denne pandemien. Vi skal ikke glemme de som mistet arbeid og sosiale nettverk. Vi skal huske. Og vi kan ta lærdom av det. For nå er vi takknemlige for ting vi før tok for gitt. Det i seg selv er faktisk en stor gave. «Nåden er, når alt er tabt, at få alt tilbage,» skrev den danske presten og salmedikteren Johannes Møllehave. Hva har denne tiden lært oss om nåde? Dette vanskelige ordet som både himmelen og hele livet er pakket inn i. Nåde er stort og smått i våre helt vanlige, daglige liv, alt det som gir innhold i tilværelsen. Det å være. Det er nåde over nåde. Det er håp som blir til mer enn håp.

Frisk luft og natur

Hva har denne tiden lært oss om vår menneskelighet? Vår evne til omsorg? Vår tillit? Vårt ansvar for hverandre og for naturen? Luften, trærne og vannet trenger renhet og friskhet for at også vi skal kunne være friske. Hva forteller dette oss om sammenhenger mellom mennesker og natur? Da samfunnet på mange måter stoppet opp og tempoet ble satt ned, stoppet vi opp til et stillere møte med oss selv? Når et vann er stille, evner vi å se dypere enn i et opprørt hav. Slik er naturen. Slik er vi mennesker.

Ansvar for hva vi ser

Hva så vi i denne tiden? Hva så vi i vårt eget speilbilde hver morgen mens vi pusset tennene? Hva så vi i andre menneskers øyne? Det er et grunnleggende menneskelig behov å bli sett. Det er også et grunnleggende menneskelig ansvar å gjøre noe med det vi ser. Kan pandemien bidra til varige endringer ved at vi retter vår oppmerksomhet mot de mest sårbare ¬– også nå etterpå? De mest sårbare menneskene og det mest sårbare i naturen? Kan vi finne vilje til å se klarere hva som er viktig og mindre viktig – også nå etterpå, når alt åpner opp?

I mars 2020 avsluttet jeg kronikken med Silje Opoftes dikt «Etterpå». Med frimodighet (og hennes tillatelse) omskriver jeg diktet hennes til «Nå» fordi nå har etterpå blitt til nå, og håpet har blitt mer enn et håp; det har blitt virkelighet:

Nå

skal vi sitte på en trapp

i høstsolen sammen

drikke av samme kopp

dele et vaffelhjerte

og være så nær

at vi er som én kropp.

For hvis det er noe vi alle har måttet innse i denne vår ellers så individualistisk pregede tid, så er det at vi alle er dypt forbundet med hverandre. Kanskje måtte det et virus til for å lære oss dette?