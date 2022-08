USA og Norge jobber sammen for det grønne skiftet

DEBATT: USA er ekstremt stolt over å samarbeide med våre norske partnere om mer effektive måter å fange og lagre karbon, utvikle teknologi for å utvinne elektrisitet fra hydrogen, nye løsninger for vind- og solenergi, og utvide elektrifiseringen av transportsystemer.

Mens både USA og Norge har tatt kritiske skritt for å håndtere klimaendringer i våre egne land, gjenstår mye mer arbeid globalt, skriver USAs ambassadør til Norge, Marc B. Nathanson.

Debattinnlegg

Marc B. Nathanson USAs ambassadør til Norge

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Klimaendring er den største trusselen vi står overfor i verden. Både Norge og USA har satt dette som vår øverste prioritet. Norge har befestet en lederposisjon i utviklingen av teknologien vi trenger for å fjerne karbonutslipp fra fossil energiproduksjon og transport.

Putins aggresjonskrig mot Ukraina og hans bruk av energi som våpen har satt energisikkerhet høyt på dagsordenen. Hans handlinger i Ukraina vil også være et insentiv for Europa å fremskynde energiskiftet. Og USA støtter sterkt opp om dette.

Mye gjort, mye gjenstår

President Biden signerte 26. august The Inflation Reduction Act. Denne pakken inneholder investeringer på 369 milliarder dollar i de mest offensive tiltakene USA noen gang har satt i verk for å konfrontere klimakrisen og styrke amerikansk energisikkerhet. Den gir også insentiver til amerikanere for å kjøpe elektriske kjøretøy, noe nordmenn fikk for flere år siden.

Mens både USA og Norge har tatt kritiske skritt for å håndtere klimaendringer i våre egne land, gjenstår mye mer arbeid globalt. Norge har inntatt en viktig lederrolle ved å ta del i First Movers Coalition, et offentlig-privat partnerskap for å utvikle innovative avkarboniseringsteknologier på tvers av alle sektorer og et flaggskip i Biden-administrasjonens klimainnsats.

Norge har også inntatt en lederrolle foran FNs generalforsamling denne høsten ved å være en av lederne i The Global Energy Alliance, som har som mål å gjøre 100 milliarder dollar i offentlig og privat kapital tilgjengelig for å finansiere energitransisjonen i land over hele verden.

Private samarbeid

Som USAs ambassadør vil jeg oppfordre mine norske samarbeidspartnere til å trappe opp bruken av felles prosjekter der private entreprenører i begge land kommer sammen og finner nye løsninger for det grønne skiftet. USA må jobbe sammen med Norge for å diversifisere leveringskjedene for kritiske mineraler, slik at vi kan sikre at USA og Norge nyter godt av de økonomiske mulighetene i den rene energirevolusjonen. Ingenting kan være viktigere for planeten vår.