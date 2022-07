De ansatte er det mest verdifulle sykehuset har

De som jobber i helsesektoren, men også vi, trenger et sykehus hvor man skal vite at det finnes nok folk med rett kompetanse til å løse oppgavene.

Nye SUS reiser seg, men debatten om sykehuset pågår for fullt.

Olaug Bollestad Partileder i KrF og stortingsrepresentant

Aftenbladet kunne mandag 25. juli melde at nye Stavanger universitetssykehus får større akuttmottak og mer fleksible rom. For å finansiere sykehuset må de spare penger. Det finnes ikke penger til å ansette flere. Dette gjør de ansatte demotiverte.

Personell på sykehuset kan ikke både jobbe på gulvet, være til stede for pasientene og utføre viktige arbeidsoppgaver samtidig som de skal bidra til spareprosjektet ved å være for få folk på jobb. Vi må kunne skille mellom drift av sykehusene og bygg, vedlikehold og investeringer. De ansatte kan ikke bære begge deler alene.

Norge trenger et helseløft. Vi må evne å se alt og hvordan det henger sammen. Fastlegene er mottakere av pasienter fra sykehus og døråpner til sykehus med sine henvisninger. Nå kneler fastlegeordningen. Dette fører til flere innleggelser og et større arbeidspress for de ansatte på sykehusene.

Stavanger universitetssykehus er nødt til å spare penger på grunn av finansieringsrammene de er gitt av staten. Dette fører til at de må ha færre mennesker på jobb og setter de ansatte i en vanskelig situasjon

Jeg er selv utdannet sykepleier, har jobbet i flere år på Stavanger universitetssykehus og jobbet så godt jeg kunne. Det var flere ganger dette ikke nok, fordi det var for få mennesker på jobb. I dag forteller helsepersonell meg om spagaten mellom effektivisering og sykehusenes pengebesparelser som fører til underbemanning, samtidig som de ønsker å yte god helsehjelp og ikke minst omsorg for pasienter og pårørende.

Jeg er redd for at omdømmet til helsepersonell skal gå ned. I forrige uke kunne Samordna opptak fortelle oss at det var 3000 færre søkere til sykepleierstudiet enn i fjor. Det er også færre søkere på sykepleierstillinger nå enn før. Dette er problematisk og kan være et resultat av arbeidsforholdene med det høye tempoet og den lave bemanningen flere sykepleiere har fortalt at de opplever. Helsepersonell klarer ikke å jobbe hardere enn de allerede gjør. De gir allerede alt, og gjør det de kan, for å være en trygghet for mennesker i en sårbar situasjon som trenger hjelp og behandling.

Sykepleierne, renholdsarbeiderne, legene, helsefagarbeiderne, jordmødrene og alle de andre som jobber på Stavanger universitetssykehus, må vite at det finnes nok mennesker på jobb den dagen det nye SUS står ferdig og er i drift på Ullandhaug.

De som jobber i helsesektoren, ønsker å stå i en jobb der de kan vise omsorg og trygghet for pasientene, samtidig som de gir god behandling og helsehjelp, uten at de skal bli slitt ut. De, men også vi, trenger et sykehus hvor man skal vite at det finnes nok folk med rett kompetanse til å løse de oppgavene som trengs på en god og forsvarlig måte.