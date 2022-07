Elbilferie bedre enn fossilbil - og flyferie

ELBIL: I forbindelse med flystreiken har det vært mange historier om familier og par som har tatt «sjansen» på å dra på ferie til Syden med elbil. Sakene etterlater et inntrykk av at dette tar lang tid og krever mye planlegging.

MDG-politiker Erlend Kristensen mener at det er enkelt å dra på elbilferie.

Debattinnlegg

Erlend Kristensen MDG

Samtidig har vi klimakrisen som henger over oss, hvor det å velge miljøvennlige reiser burde fremmes, fremfor å snakkes ned. Jeg har derfor lyst å slå et slag for en elbilferie.

For fire år siden kjøpte jeg en gammel Tesla som har «feriert» i Europa hvert år siden den var ny, også av familien jeg kjøpte den av. Jeg som mange andre liker ferier og Middelhavet, men samtidig er jeg miljøverner og opptatt av å begrense mitt eget fotavtrykk. Da jeg kjøpte bilen, var det også med tanke på at den skulle være vårt alternativ til flyferie. Siden den gang har jeg vært to ganger i Spania, en gang i England, to ganger i Tsjekkia, tre ganger i Sveits på skiferie i påsken, flere rundturer i Norge og nå for en uke siden i Kroatia og Italia.

Kjekkere

Jeg vil påstå at det er kjekkere å dra på bilferie med en elbil enn med en fossilbil. Med en elbil vet alle at innen 2-3 timer er det en ladestopp. Da får vi strukket på beina, spist, gått på do, handle eller ta seg en kvil, slik at en er våken til neste etappe. Vi avsluttet ferien ved Gardasjøen denne gang. Kjørte direkte til Hirtshals.

Fra saken i Aftenbladet tok en tilsvarende tur 2,5 døgn. Da er jeg enig i at det kan være litt vel langt å kjøre. Men elbilen kan også være en «milsluker». Trikset er å kjøre gjennom natten, og enkelt om en deler på kjøringen. Da kommer en vel så langt som med fossilbilen. Turen tok under et døgn. Jeg har også kjørt samme tur med fossilbil. Det var svært krevende, da en ikke får alle de oppkvikkende ladepausene.

Det er et godt ladenettverk i Europa. Dette bygges videre ut etter hvert som elbilene blir flere. De fleste stedene vi ladet stod vi alene eller med få andre biler. Vi opplevde ladekø to ganger, men det var under 5 minutters venting.

Viktige grep

Det er også andre grep som er viktige å ha med seg på en elbilferie. De gangene vi velger hotell langs veien, velger vi stort sett et hotell som tilbyr lading, såkalt destinasjonslader. Da slipper en å lade bilen før en ankommer hotellet og dagen etter er bilen fulladet. Det er herlig å starte dagen med 35-50 mil på «tanken». Destinasjonsladere kan man også bruker på utflukter. Vi var for eksempel i nærheten av Rovinj i Kroatia og da vi skulle inn til byen, kontaktet vi et hotell med destinasjonslader og betalte for lading der. Da kunne vi bruke dagen til soling, bading og byvandring, mens bilen ladet. Prisen for dette var ikke veldig mye høyere enn hva en parkeringsplass ville kostet.

Det ble hevdet at på en elbilferie kreves det veldig mye mer planlegging. En må selvsagt ha installert nødvendige apper som viser hvor ladestasjonene er eller hvor det er destinasjonsladere. Men utover det la vi kun inn stedet vi skulle til i GPSen, så foreslår bilen ruten.

Elbilferie er også bedre enn en flyferie. I hvert fall om målet med ferien er at den skal være enkel og med flest mulig opplevelser. En ser ikke bare destinasjonen og flyplasser, men opplever verden.

En risiko er ekstremvær, som dessverre, vil bli et økende problem i fremtiden. Med elbil kan en raskt komme seg bort fra hetebølger eller flommer. Eller bare oppsøke finværet, dersom det meldes om gråvær. Elbilferie er best!