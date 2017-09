Jeg er enig med Erlend Frafjord (forfatter av boken om Tina-saken) og journalist Cornelius Munkvik, som har skrevet om saken, i at plasseringen av liket til Tina Jørgensen i en kum ved Bore kirke ikke kan ha vært morderens plan A. Hverken industriduk-sekken eller steinene som lå under liket i kummen har noen fornuftig sammenheng med modus ved forbrytelsen. Det dokumenterer at det som skjedde ikke kan ha vært morderens plan A.

Ikke seksuelt motivert drap

I så fall kunne jo morderen ganske enkelt ha tatt med seg en piasavakost for å fjerne de klare spor rundt kummen av at lokket var fjernet og lagt på igjen. Modus viser ellers at det ikke er tale om et seksuelt motivert drap. De følelser som utløses da viser seg i modus ved forbrytelsen. Det er ingen sex-forbryter som kjører sitt offer i timevis langt ut på landet uten å gjennomføre overgrep med seksuelt tilsnitt. Det som skjer etterlater klare, øyeblikkelige og ugjenkallelige spor, som i Birgitte Tengs-saken.

Jeg tror, som jeg umiddelbart meddelte politiet da Tina ble funnet, at geografien viser hva som var plan A. Gjerningsmannen har kjørt til Sele fyllplass med tanke på å plassere liket i fyllingskanten for søppelet. Da rimer det godt å ta med industriduk-sekken for å plassere liket i denne, og bruke steiner til å stabilisere det hele inntil påfylt masse kunne skjule forbrytelsen for all fremtid.

Morderen kom ikke inn på fyllplassen! Enten har han ikke vært klar over at den var låst om natten, eller han kan ha trodd at mekanismen som åpner for trafikk inne fra fyllplassen også når den er låst virker når noe (en bil eller en person) bryter en lysstråle på innsiden av porten. Den gjør kanskje det om dagen? Så står morderen der, med liket i bilen. Han kan ikke gjøre annet enn å kjøre videre. Det første han kommer til er Bore kirke, med en parkeringsplass som virker helt død. I panikken fjerner han kumlokket lengst fra veien, og hiver industriduk-sekken nedi, og like over denne, slik at liket blir det første noen ser som letter på kumlokket.

Har politiet etterforsket avfallsplassen på Sele som plan A? Har man fortsatt kunderegister for de som benyttet plassen, og kan ha merket seg den automatiske åpning av porten fra innsiden? Det er intet i den detaljerte gjennomgang av politiets etterforskning som indikerer det!

Svært spekulativ

Teorien om at morderen skal ha hatt en plan om å senke liket fra en båt virker svært spekulativ. Det var god utsikt til havnen fra land og fra sjøen, så teorien om at liket skulle senkes i havet har lite for seg.

Kanskje på tide å etterforske det jeg fremholdt til politiet som plan A umiddelbart etter at Tina ble funnet, hvis det ikke er gjort.