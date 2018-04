Naturområde etter naturområde åpnes for nedbygging og omgjøring til industrilandskap. Gravemaskiner og bulldosere sprenger seg inn i urørte fjell og vidder, og etterlater seg veier og veiskjæringer som åpne sår i landskapet.

Hjerteskjærende

Innleide entreprenører knuser og planerer fjelltoppene og etterlater seg støyende gigantturbiner som dreper rovfugl. Hundrevis av kvadratkilometer med urørt natur erstattes med lysblinkende master og støyende og roterende propeller. De står der som gigantiske monumenter over en gruppe lobbyisters seier over fornuften. Det er hjerteskjærende å oppleve.

Vindturbinene bygges i og kjøpes fra det samme utlandet som skal kjøpe billig, subsidiert strøm tilbake.

Vi må alle være med å subsidiere galskapen gjennom et pristillegg på nettleien. Milliarder av kroner kreves inn for å rasere norsk natur. Vindturbinene bygges i og kjøpes fra det samme utlandet som skal kjøpe billig, subsidiert strøm tilbake. Eventuelt overskudd fra den subsidierte vindindustrien tilfaller utlendingene, som med ett unntak har kjøpt opp de norske konsesjonene. Smuler drypper tilbake på et fåtalls grunneiere. De største ulempene påtvinges dyreliv, natur og menneskene som må leve side ved side med de gigantiske industrianleggene. Gratulerer Stortinget, deres vedtak har ført til et pågående statlig styrt overgrep mot norsk natur og lokalbefolkning.

Norsk natur må vike for å gjøre Europa grønnere og tyske pensjoner tryggere

Sviktet et viktig prinsipp

Det er en fattig trøst at mange stortingspolitikere, inkludert tidligere statsminister Jens Stoltenberg, har stått frem og beklaget vedtaket som la grunnlaget for den akselererende nedbyggingen av norsk natur. Man har sviktet et viktig prinsipp, at kullfyrende forurensere skal betale. Aktørene i vindindustrien har etter kapitalinnhenting fra utlandet fått mer ressurser til lobbyisme og reiser nå iherdig rundt for å overtale lokalpolitikere og grunneiere til å fylle kysten fra Lindesnes til Nordkapp med opptil 200 meter høye vindturbiner. Når de sine mål, vil tusenvis av kvadratkilometer norsk natur erstattes med anlegg for vindindustri de neste 10-15 årene.

De store naturødeleggelsene skal skje først der det blåser mest, hevder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og står med ryggen til havet. Det er synd, for her ligger løsningen som kan gi renere energi og spare norsk natur. Opptil tre ganger mer effekt kan man få ut av vinden ved å legge vindturbinene til havene, viser internasjonal forskning. Mer vind og mindre nedetid forsvarer dyrere utbygging. Norsk industri kan også bidra, med teknologi, skip og maritim kompetanse. Det er åpenbart at det kan være store synergieffekter med havbruk, fiskeri, bølgekraft og plastoppsamling i anlegg for havvind. Men norske politikere svikter også her. Det er uforståelig.

Vi skal redde verden fra farlige klimaendringer ved å fase ut fossil energi, men i det grønne skiftet må vi huske på å ta med oss naturen inn i fremtiden. Vi trenger den mer enn den trenger oss.

