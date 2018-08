Alle skal ha krav på samme tannhelsehjelp

Ideen bak velferdssystemet vårt, er at lommeboka din ikke skal avgjøre hvor godt liv og hvilke muligheter du har. Det innebærer tilgang på en rekke velferdsgoder, som gratis skolegang, sykelønn, arbeidsledighetstrygd og helsehjelp når du trenger det. Nå er det på tide å utvide sistnevnte til å gjelde hele kroppen.

Nå må å tannhelse inn i egenandelsordningen.

Naturlig del av kroppen

Skal du fikse alle andre kroppsplager enn tannproblemer, må du kun ut med noen få kroner i egenandel, avhengig av hvilken instans du skal til. Skal du derimot til tannlegen og få borre et par hull eller trekke et par jeksler, må du ut med flere tusen kroner. Det er helt absurd at tennene dine ikke betraktes som en naturlig del av kroppen. Derfor må nå tannhelse inn i egenandelsordningen.

I dag er det nesten slik at tanngarden du har, kan vise andre om du har feit eller tynnskrapa lommebok. Er du f.eks. student, uføretrygda, barnefamilie eller arbeidsledig og lever på et månedsbudsjett på noen få tusen kroner, etter faste utgifter, så er ikke et tannlegebesøk og 10.000 kroner ut av lomma det første du prioriterer.

Tannhelse er medisinsk behandling av tenner, på lik linje som alle andre kroppsdeler. I dag er det slik at barn frem til de er 18 år har gratis tannhelsehjelp, og det er bare de voksne som defineres til å ha svært store behov som får refundert 45 prosent eller 75 prosent av utgiftene. Hadde vi skulle bygge velferdsstaten på nytt i dag, hadde vi aldri gjort noe så rart som å si at tennene ikke er en del av kroppen.

Å ha god helse i munn og tenner, er også en viktig faktor for å forebygge andre sykdommer og lidelser. Derfor vil det å legge tannhelse inn under egenandelsordningen, være med på å redusere utgifter til behandling av andre sykdommer.

Tannhelse for alle

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H), har nå foreslått å fjerne refusjon for tannregulering for en større gruppe mennesker, bare for å spare 100 millioner som inndekning av skattekutt til Høyres rike onkler. Dette er selvsagt helt feil vei å gå. Det skal ikke spille noen rolle om du heter Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo. Alle skal ha krav på samme gode tannhelsehjelp, uavhengig av egen lommebok.